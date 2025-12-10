Patronato es bicampeón nacional en Cuarta División: "El equipo está muy bien y lo merecíamos"

REDACCIÓN ELONCE
Alejo Miró, jugador y goleador, expresó que el resultado es producto del trabajo diario donde "se ve que cada uno se esfuerza para entrenar, jugar y darlo todo". Por su parte, Martín de León, coordinador, aseguró: "Ha sido un año muy bueno para las inferiores de Patronato”.
El fin de semana, Patronato venció 3 a 2 a Atlanta en Villa María y se consagró bicampeón nacional en Cuarta División.
En diálogo con Elonce, Alejo Miró, jugador y goleador, expresó: "estoy muy feliz, tanto individualmente como grupal. Se ve día a día lo que cada uno se esfuerza para entrenar, para jugar y dar todo, así que estoy muy contento”.
Mencionó que “si bien el equipo no era el mismo que el año pasado, porque esa camada ya no podía jugar, nos armamos bien. La confianza que nos dio Marcelo Candia a cada jugador sirvió, porque este año jugaron los de categoría 2006 también, que el año pasado no habían tenido un muy buen torneo. Creo que influyó desde la confianza que nos dio el técnico y poner a los jugadores de la 2006, que lo hicieron muy bien. Eso nos dio confianza también a nosotros”.
“El equipo estaba muy bien, podía hacer goles cualquiera, le ponen muchas ganas para entrenar, por merecimiento salimos campeones”, agregó.
Alejo Miró ya tuvo sus primeros minutos en Primera División y explicó qué expectativas tiene para la próxima temporada, con la presencia del nuevo DT, Rubén Darío Forestello. "En estos partidos él estuvo presente. Supe que era una oportunidad para que me pueda ver, estoy contento de eso. Por más que diga que no estaba presionado, es una presión clara tenerlo ahí, que te vea jugar, y más en persona, porque lo podría haber visto por video. Después de este viernes nos dan vacaciones, pero no me las voy a tomar, voy a seguir entrenando hasta el 4 de enero que volvamos. Quiero arrancar el año que viene con todo, tiene que ser mi año, estoy confiado. Veremos cómo sigue todo, porque esto es paso a paso, pero tengo fe de que todo va a salir bien".
Martín De León, coordinador de las Inferiores, explicó: “Esto de los resultados nos empuja, nos alimenta, nos pone contentos a todos, pero también los dos o tres jugadores que surgieron de las Inferiores se sostienen en el primer equipo. Los seis o siete que integran el plantel, tal es el caso de Alejo, estamos esperando que tengan su oportunidad y que la puedan aprovechar. El objetivo de máxima es después el desarrollo del trabajo y cada campeonato que empieza es una ilusión para todos. Este año, la verdad, ha sido muy pero muy bueno en cuanto a todo. Tuvimos los jugadores que han estado presentes en la campaña del primer equipo; Cuarta y Novena que llegaron a la instancia final; también Séptima y Octava que fueron alcanzando instancias importantes del torneo. Ha sido un año muy pero muy bueno para las inferiores de Patronato”.
Destacó el trabajo de los profesores, pero, en especial, de los jugadores. “Los entrenamientos, los viajes, la doble competencia, estar presentes en Liga, la insistencia que le damos a que cumplan en la escuela. Es una satisfacción grande que dentro de todas esas exigencias y todo ese esfuerzo que hacemos, que hacen los cuerpos técnicos, que hacen los jugadores, lleguemos a esta instancia. Es un esfuerzo grande de todos: de la gente y de la directiva que nos acompaña. Lo más importante para nosotros es que ellos lleguen lo mejor preparados posibles a la instancia de estar compitiendo en el primer equipo”.
“Se van pasando las camadas, tenemos que alimentar las formativas de los más chiquitos. Casualmente estamos en un periodo de finalización de pruebas de algunas edades. Esta semana estamos en la etapa final de prueba de 2011 y 2012. Es un trabajo permanente que hacemos todos. No tenemos que dejar de intentar superarnos. Hemos puesto la vara alta y la tenemos que seguir subiendo, y tenemos que seguir pensando en que es el futuro, que jugadores como Alejo Miró, jugadores como Juan Barinaga, como Valen Pereyra, como Monito Díaz, tienen que estar ahí, tienen que estar preparados. El desafío también institucional es mejorar la estructura, dar un saltito más de calidad para darle más cosas a nuestros jugadores jóvenes en todos los aspectos. Falta ajustar cosas en todos los aspectos".
Explicó que “en la estructura de trabajo, que evidentemente dio su resultado, no debemos quedarnos, sino que hay que mirar un poco más allá, darle un poco más de comodidades a los jugadores para entrenar, darle más herramientas a los entrenadores para que puedan enriquecer su entrenamiento. Todo eso está pensado, está charlado con esta nueva directiva del club, y es un desafío para el nuevo proceso, de a poco, ir completando estas cosas que seguramente van a seguir potenciando nuestro desarrollo". Elonce.com