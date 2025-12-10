 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Paraná

Atacó con un machete a padre e hijo “porque se negaron a pagar una deuda”

10 de Diciembre de 2025
Ataque con machete en Paraná
Ataque con machete en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

Un incidente entre vecinos por el cobro de una deuda demandó la intervención del personal policial en un domicilio en calle Tacuarí de Paraná, durante la mañana de este miércoles.

 

Fuentes policiales comunicaron que un hombre de 47 años y su hijo de 16 años fueron atacados por un vecino que llegó hasta el domicilio para cobrar una deuda. Al negarse a pagar, el agresor desenfundó un machete y un cuchillo, causando lesiones al menor en la parte superior del ojo izquierdo y al adulto en el abdomen y la pierna.

 

Afortunadamente, personal de la División Delitos Económicos que patrullaba la zona actuó rápidamente y logró demorar al responsable del ataque.

 

Ambos heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Martín para recibir atención médica adecuada.

 

El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso la detención del agresor, quien será trasladado a la Alcaidía de Tribunales. Las armas utilizadas fueron secuestradas.

Temas:

Paraná ataque con machete
