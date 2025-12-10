Encontraron muerto a un jubilado: el cuerpo estaba atado y golpeado

Un jubilado de unos 70 años fue hallado muerto en su casa en el barrio porteño de Belgrano. Estaba atado y golpeado. La fiscalía investiga el hecho como homicidio y analiza los primeros indicios sobre el móvil del crimen.
Un jubilado de aproximadamente 70 años fue encontrado muerto en su vivienda ubicada en calle Vuelta de Obligado al 3100, en el barrio porteño de Belgrano. El cuerpo apareció atado y golpeado, según el informe inicial de los peritos que trabajaron en el domicilio, situado en el cruce con Campo Salles.
La investigación quedó a cargo de la fiscalía Saavedra-Núñez, conducida por José María Campagnoli, que caratuló el expediente como “averiguación de homicidio”. Trascendió que la víctima habría sido identificada como José Alberto Ronderos.
Efectivos de la Comisaría 13B fueron los primeros en llegar al lugar tras un aviso recibido en la línea 911. Los policías fueron recibidos por una mujer que se identificó como hermana del dueño de casa. Expresó que hacía varios días no lograba comunicarse con su familiar. Al llegar, los uniformados notaron que la puerta estaba entreabierta, mientras que la reja permanecía cerrada con llave.
Investigación en curso y situación de la escena
Al ingresar, los agentes encontraron el cuerpo de la víctima en el living, con las manos atadas y signos de golpes. Los primeros indicios señalaron que el hombre había muerto varios días antes. Los investigadores esperaron el resultado de la autopsia para precisar el momento del crimen, dato clave para analizar cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, ubicada a 100 metros de la avenida Cabildo.
El SAME confirmó que la muerte se había producido más de 24 horas antes del hallazgo. La Policía Científica trabajó en la vivienda para detectar rastros que permitieran avanzar en la resolución del caso. El domicilio estaba revuelto, aunque allegados indicaron que el hombre solía acumular objetos sin utilidad, por lo que el desorden no resultó necesariamente indicador de un robo.
En una primera etapa, los investigadores consideraron que el hecho podría tener un trasfondo personal, aunque las circunstancias aún no pudieron ser establecidas.
Testimonios de vecinos
Una vecina que conocía a la víctima señaló que “en general estaba solo” y mencionó que el hombre había manifestado en diversas ocasiones su preocupación por el ingreso de personas a su vivienda. Indicó: “Siempre se quería meter gente”.
Otro vecino, portero de la cuadra, comentó que el jubilado solía tomar café en comercios cercanos y que había mencionado haber recibido ofertas por la vivienda, pero las había rechazado. Dijo que el hombre habló de “hasta un millón de dólares”.
Hipótesis y próximas medidas
Para los investigadores, hasta el momento no se identificó un móvil económico. Allegados explicaron que la víctima no guardaba dinero en su casa ni poseía ahorros importantes.
El análisis de cámaras, pericias forenses y nuevos testimonios resultará determinante para reconstruir las últimas horas del hombre y avanzar en la pesquisa del homicidio. (fuente La Nación)