Video: una avioneta se estrelló contra un auto en una autopista en Estados Unidos

Una avioneta tuvo un problema mecánico y cayó sobre un auto en plena autopista; ocurrió este lunes en el estado de Florida, Estados Unidos. No hubo heridos de gravedad.
Una avioneta se estrelló contra un auto que circulaba por la autopista I-95 en el estado de la Florida, Estados Unidos. Milagrosamente, el piloto, un pasajero y la mujer que conducía el vehículo apenas sufrieron heridas leves.
El hecho ocurrió el lunes a la noche cerca de Orlando, en Cocoa, una localidad con una población de menos de 20 mil habitantes, cuando el avión Beechcraft 55 intentaba un aterrizaje de emergencia sobre la autovía.
Sin embargo, su objetivo se dificultó debido a que por ese camino transitaban una buena cantidad de autos. Entre esos vehículos estaba un Toyota Camry, al que no pudo esquivar. Previamente, el piloto de la avioneta había reportado problemas con el motor.
La Patrulla de Carreteras de Florida confirmó, por su parte, que la conductora del Camry era una mujer de 57 años que fue llevada al Hospital Viera con heridas leves.
En tanto, el piloto, un joven de 27, resultó ileso. El pasajero, de la misma edad, tampoco presentó lesiones, según indicó Daily Mail. Ambos se negaron a ser trasladados al hospital, según las autoridades.
El video del hecho se viralizó rápidamente en redes sociales y fue captado por usuarios que transitaban por la autopista. Luego, otras imágenes de la avioneta destrozada contra el cemento fueron difundidas por cadenas de noticias locales que también reprodujeron información de las autoridades.
Señalaron, en específico, que el accidente se dio en uno de los tramos más transitados del camino que une a la ciudad famosa por los parques de diversiones y Cabo Cañaveral, distinguida por albergar el Centro Espacial Kennedy. Como consecuencia, la Policía debió clausurar carriles para que equipos de emergencia trabajen en la zona.
En un video grabado momentos después del forzado aterrizaje, medios locales reportaron que un socorrista exclamó al ayudar a la mujer: "Dios es bueno". "¿Sabes cuánto amaba mi auto?", dijo la mujer no identificada, riendo nerviosamente, según testimonios. "¿Soy la única que fue golpeada?", indagó luego.
Las causas del aterrizaje de emergencia se desconocen, aunque las autoridades ya iniciaron la investigación correspondiente.