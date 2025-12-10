“Estaba atado, sin agua ni comida”: así tenían al pitbull que atacó a un bebé

“El perro estaba en la calle. Siempre lo tenían atado y era un perro que mataba a cualquier animal que se acercara”, relató Milagros Maldonado (23), mamá del bebe de un año atacado por un perro de raza pitbull en El Brete, departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

El animal le ocasionó al nene graves heridas: traumatismos de cráneo, facial y cervical. Está internado desde el sábado en el Hospital de Niños de Córdoba, luego de su derivación desde el Hospital de Cruz del Eje, y evoluciona favorablemente luego de la operación a la que fue sometido.

Sucedió el 6 de diciembre en momentos en que el abuelo del nene estaba alimentando al animal del vecino que permanecía atado en la vereda, entonces el bebé se acercó al perro y este lo atacó. La familia mató al animal para salvar al niño, publicó La Voz.

Ahora, mientras el nene se recupera en sala común del hospital, su mamá no se despega de su lado. Milagros contó que se encuentra más activo, come y se amamanta. “Prefiero estar con él nomás todo el día”, dijo. Además del bebé ella es madre de otra nena de dos años.

La familia radicó la denuncia en la comisaría de la localidad y la Justicia imputó al dueño del animal.

El dueño del animal está imputado

Sabrina Ardiles, fiscal de Instrucción de Competencia Múltiple de Cruz del Eje confirmó que el dueño del pitbull está imputado de Lesiones graves culposas, que contempla penas que van desde un mes a cuatro años de acuerdo al Código Penal. Además es infractor a la Ley Sarmiento por falta alimentación y abandono del animal, en este caso las penas van desde 15 días a un año de prisión.

El hombre está en libertad y esta semana será llamado a indagatoria. “Estamos viendo si se agrava la imputación, de lesiones graves a gravísimas, eso depende de la evolución del niño. Estamos en plena etapa de investigación”, remarcó Ardiles.

La fiscal indicó que el animal “estaba en la vereda sin agua ni comida”. “Es una irresponsabilidad total. Al ver esta situación, el abuelo del niño le llevó agua y comida, y en un momento el bebé va al lugar donde estaba el animal y lo atacó”, contó.

Sobre este punto, Pablo Díaz, intendente de El Brete, manifestó que el animal no tenía el cuidado del tutor. “El supuesto dueño del animal es de una familia con entornos complejos, en un asentamiento de personas que llegaron desde Córdoba”, indicó.

Además, aclaró que desde el municipio, conformado además de El Brete por los parajes El Tropiezo y El Simbolar con un total de 4.300 habitantes, no tiene una ordenanza contra perros potencialmente peligrosos porque es zona rural.

“Somos un municipio joven, desde 2011. Venimos trabajando para erradicar a los perros de la calle de acuerdo al Código de Convivencia para generar una ordenanza. A raíz de este hecho seguro trabajaremos más en ello”, indicó.

Y agregó que en este caso hay dos víctimas, el niño y el animal. “Estamos en contacto con la familia del bebé, ayudamos al padre económicamente para que viaje a Córdoba”, añadió. (fuente La voz del interior)