Rescindieron la concesión en termas de La Paz por "deudas y falta de mantenimiento"

El Municipio de La Paz declaró la caducidad del contrato con Newtronic S.A. por obras incumplidas, deudas, falta de mantenimiento y problemas laborales. Tras tomar posesión del predio, anunció que trabaja para restablecer el servicio termal en el corto plazo
El Municipio de La Paz resolvió finalizar la concesión del Complejo Termal a la empresa Newtronic S.A., tras un proceso administrativo que había iniciado por recomendaciones de la Comisión Fiscalizadora. La decisión se tomó ante graves y sostenidos incumplimientos contractuales, y derivó en la toma inmediata de posesión del predio por parte del Estado local.
Los principales puntos detectados por las áreas técnicas municipales fueron: obras comprometidas que nunca se ejecutaron, falta de mantenimiento integral y deterioro progresivo del predio, interrupción de los servicios del hotel, spa y restaurant, incumplimientos laborales hacia el personal, deudas por energía eléctrica, tasas municipales y falta de pago del canon correspondiente, ausencia de seguros y documentación obligatoria.
Ante este escenario y habiéndose cumplido cada una de las etapas administrativas y legales, el Municipio declaró la caducidad de la concesión, aplicó la multa establecida y dispuso la toma inmediata de posesión del complejo.
“La prioridad del gobierno municipal es garantizar, a la brevedad, el servicio termal y su normal funcionamiento”, dijeron desde el Municipio.
El Complejo Termal se manejaba con una dotación de 11 empleados, según el detalle que brindaron en conferencia de prensa el intendente de La Paz, Walter Martin, y el secretario de Gobierno, Matías Camino.
Newtronic
En septiembre último se produjo el despido de 20 trabajadores de las dos salas de apuestas que maneja la firma en Gualeguaychú y a otros 20 operarios en el resto de la provincia entrerriana, según explicaron en el sindicato de trabajadores de juegos de azar. Además, los croupiers afirmaron que hubo meses en los que cobraron en cuotas y/o con atrasos, además de despidos y reincorporaciones, paros y hasta el corte de energía por una deuda millonaria.
En ese contexto, los dueños de Newtronic, los hermanos Carlos y Alfredo Ferrari, junto al matrimonio Jorge Aníbal Pérez y María Ximena Velázquez, intentaron conseguir un comprador de sus negocios y cedieron los derechos de explotación de las doce salas de juego y las tragamonedas a los hermanos Carlos y Diego Banfi, del grupo Teleinfo, actuales operadores de los casinos de Concepción del Uruguay y Diamante.
Ahora bien, según contó el sitio IProfesional, ese traspaso habría sido avalado por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) con la promesa de incorporar a los cerca de 200 empleados de Newtronic. Sin embargo, el sindicato ALEARA denunció que aún no pasaron a la nueva empresa: «Hoy seguimos siendo empleados de Newtronic, pero el sueldo lo pagó Teleinfo bajo la figura de pago a proveedor, no como un salario, y por eso tampoco se hicieron los pagos de las obras sociales ni las cargas previsionales», afirmaron.
Mientras tanto en la Justicia Comercial se recibió el pedido de concurso preventivo de Newtronic S.A. Los apoderados de la firma explicaron que «en los términos de su objeto social, (la empresa) mantuvo un contrato para la provisión de máquinas de juegos de azar en alquiler en nueve (9) salas de la provincia de Entre Ríos, ello por resultar adjudicataria de la Licitación Privada N.º 001/03 Iafas y contrato de renovación de fecha 23/3/2011 y, 2) a la concesión y administración de la explotación de tres (3) salas de juego en la misma provincia (conforme contratos de fecha 29/12/2015 Gualeguay, 4/12/2013 Gualeguaychú y 10/4/2015 La Paz)».
La empresa además tiene relación con otras compañías. Es a su vez accionista de Neogame S.A. y de Neoformosa S.A. dos sociedades también dedicadas a negocios de casino y explotación de un hotel en la Ciudad de Formosa.
Entre las causas de la debacle de Newtronic se anota lo siguiente: «En primer lugar, el fuerte endeudamiento y la muy elevada conflictividad entre sus accionistas». En el escrito se acusa a Alfredo Ferrari de obstaculizar cualquier entendimiento entre los responsables societarios.
Al explicar las causas que llevaron a que el casino perdiera clientes, se explicó, además: «Producto de la pandemia ocurrida en 2020, en un primer momento se debió disponer el cierre de todas las salas y luego la reducida asistencia a las salas de juego por parte del público implicó una merma muy considerable de la facturación, lo cual implicó que en un principio se generaran pasivos particularmente fiscales y con proveedores de máquinas de juego que se fueron incrementando hasta el presente».
Por otra parte, se agregó: «A la muy delicada situación descripta, en la que confluyeron negativamente distintos factores que no escapan al adverso contexto económico de estos años se suma la intolerable conflictividad entre accionistas y la resistencia de quien fuera presidente del directorio Alfredo O. Ferrari a acatar las decisiones adoptadas en asambleas de accionistas que lo destituyeron del cargo, momento a partir del cual se dedicó a obstaculizar la administración de la concursada».
La presentación judicial la realizó Alejandro Daniel Sivori, presidente de Newtronic S.A. y en ella se concluye que, «la exigibilidad de las obligaciones asumidas con distintos acreedores, derivaría en la indefectible quiebra de la empresa. Actualmente, se han trabado embargos sucesivos respecto de las cuentas bancarias, lo que impide la operatoria sin acudir al concurso de acreedores. Para evitarla, tal como lo decidimos en reunión de Directorio del 22/05/2025, y la Asamblea del 25/2/2025, es necesario reestructurar ordenadamente el pasivo, sobre la base de esa condición, poder refinanciarlo». (Entre Ríos Ahora)