Gimena Accardi se sinceró sobre cómo vive su soltería: “Estoy un poco asexuada”

La actriz habló de su presente emocional a seis meses de separarse de Nico Vázquez y sorprendió al revelar cómo atraviesa esta nueva etapa. También contó qué la ayuda a transitar el duelo y cómo encara su trabajo en medio de los rumores de romance.
Gimena Accardi volvió a abrir una ventana a su intimidad y habló sin filtros sobre cómo transita su soltería, luego de separarse de Nico Vázquez tras casi dos décadas de relación. A seis meses de la ruptura, la actriz —que hoy se encuentra enfocada en su proyecto audiovisual TILF, donde dirige y protagoniza— contó que vive un presente más introspectivo y alejado del plano romántico: “Estoy un poco asexuada”, confesó entre risas.
En los últimos meses, Accardi fue señalada en distintos rumores de romance, especialmente con Joaquín Cordovero, conocido artísticamente como Seven Kayne, su coprotagonista en el drama erótico que encabeza. Sin embargo, en una entrevista en La mañana con Moria (eltrece), dejó en claro que hoy su energía está puesta en su vida personal y profesional, no en una nueva relación.
Durante una charla distendida en el marco de los Premios Martín Fierro de Cine y Series, Moria Casán quiso saber cómo vive este proceso. “El tiempo se encarga de acomodar las cosas. La terapia, los amigos, mi vida, mi trabajo… cualquier separación es dura después de tantos años, pero fue con amor, y que nuestro vínculo esté bien es lo importante”, expresó la actriz.
Accardi también compartió su mirada sobre cómo enfrentar un duelo sentimental: “Es sano respetar el tiempo del duelo, llorar lo que haga falta y después empezar a ver la luz. Rodearse de la gente que uno quiere y abocarse al trabajo, pero sin tapar lo que duele”, sostuvo.
Consultada por si alguna vez pensó en actuar desde la revancha tras la separación, fue tajante: “Yo no soy así. Me enfoco en mi bienestar, en recuperarme, sanar y reconectar conmigo. La vida te da lo que te tiene que dar; uno no puede encargarse de molestar o perjudicar al otro”.
Cuando Moria le preguntó si había alguien más en su vida o si estaba abierta a conocer a alguien, Accardi se mostró firme: “No, estoy bien así”. Y ante la insistencia sobre cómo maneja su deseo, terminó admitiendo entre risas: “Un poco siento que sí, que estoy asexuada”. (La Nación)