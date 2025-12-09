El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El cuarteto fue declarado por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y fue celebrado por el Gobierno de Córdoba.
El cuarteto es desde hoy patrimonio de la humanidad. Así lo resolvió Unesco que incluyó al tradicional fenómeno musical cordobés en su lista de bienes culturales inmateriales.
"Ultima Hora. Nueva inscripción en la lista de Patrimonio Inmaterial: el cuarteto, música, danza y letras en la ciudad de Córdoba, Argentina. ¡Felicidades!", dice el anuncio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Al explicar los motivos de su elección, la Unesco detalló que "el cuarteto es un género animado de música bailable que mezcla estilos locales criollos con influencias de inmigrantes europeos. Las primeras orquestas cuarteto contaban con instrumentos como el piano, violín, acordeón y contrabajo, con un cantante dirigiendo la actuación. Con el tiempo, el género ha incorporado ritmos caribeños, percusión afrolatina e instrumentos de viento, convirtiéndose en una parte significativa de la cultura local".
"Hoy en día, el cuarteto sigue siendo una expresión cultural importante, con letras que a menudo se centran en la vida cotidiana, el amor y la alegría. Es popular en los 'bailes' (eventos de baile), donde actúan orquestas de ocho o más músicos y la gente baila en círculos, siguiendo un ritmo rápido conocido como 'tunga'", agrega.
New inscription on the #IntangibleHeritage List: Cuarteto: music, dance and lyrics in the city of Córdoba, Argentina, #Argentina🇦🇷.
— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) December 9, 2025
El patrimonio cultural inmaterial incluye las prácticas, conocimientos y expresiones que las comunidades reconocen como parte de su identidad cultural, junto con los objetos y espacios asociados.
"Transmitido de generación en generación, este patrimonio se adapta con el tiempo, reforzando la identidad y el respeto por la diversidad cultural. La Convención de la UNESCO de 2003 destaca la necesidad de salvaguardar estas expresiones culturales para las generaciones futuras", detalla el organismo.
El anuncio fue rápidamente celebrado por el Gobierno de Córdoba, que lo definió como "un día histórico" para la provincia.
"El mundo entero reconoce algo que nosotros los cordobeses sabemos desde siempre: que el cuarteto es más que música. Que la Unesco haya consagrado al cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es un orgullo enorme", sostuvo el gobernador Martín Llaryora.
"El cuarteto es alegría, es familia, es baile, es identidad. Es cultura viva, hecha de abrazos, de pasos, de estrofas y de sentir que, aunque la vida no venga fácil, siempre hay un ritmo que nos levanta", sostuvo el mandatario provincial.
Hoy es un día histórico para #Córdoba.
El mundo entero reconoce algo que nosotros los cordobeses sabemos desde siempre: que el #Cuarteto es más que música.
— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) December 9, 2025
Por otra parte, destacó que esta declaración es un homenaje a nuestros músicos y artistas, a los pioneros que hicieron de un sonido una bandera popular, y a cada generación que lo mantuvo encendido como un fuego que nunca se apaga.
"Esta declaración es un homenaje a nuestros músicos y artistas, a los pioneros que hicieron de un sonido una bandera popular, y a cada generación que lo mantuvo encendido como un fuego que nunca se apaga", agregó Llaryora, que se comprometió a seguir trabajando en su promoción y concluyó: "El cuarteto es Córdoba. Y hoy, la 'República de Córdoba' es un poco más del mundo".