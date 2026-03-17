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Las primeras imágenes de “Cautiva”, la serie inspirada en el caso del convento de Nogoyá

Se difundió el primer adelanto de “Cautiva”, serie basada en la denuncia de Silvia Albarenque por abusos en un convento de Nogoyá. Se estrenará este año.

17 de Marzo de 2026
Cautiva relata un hecho real ocurrido en el convento de Nogoyá
Cautiva relata un hecho real ocurrido en el convento de Nogoyá

Se difundió el primer adelanto de “Cautiva”, serie basada en la denuncia de Silvia Albarenque por abusos en un convento de Nogoyá. Se estrenará este año.

Flow y TNT mostraron las primeras imágenes de “Cautiva”, la historia basada en la experiencia de Silvia Albarenque quien denunció a su madre superiora por tormentos físicos y psicológicos en el convento de la ciudad de Nogoyá

 

La serie está protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega y se estrenará durante este año, con la dirección de Paula Hernández y Jazmín Stuart.

 

“Cautiva”, cuenta la historia de Clara, una joven que ingresa a la orden de las Carmelitas descalzas sin sospechar que la madre superiora, Cecilia, transformará su vida en un infierno. A lo largo de seis episodios, la trama expone el abuso de poder y la locura descargada por la madre superiora, imponiendo un régimen de crueldad extrema similar al del medioevo.

Clara logra escapar en un estado físico y psicológico extremo. Con el apoyo de su familia, inicia un profundo proceso de reconstrucción personal y una incansable lucha en busca de justicia. El testimonio real se dio a conocer en 2016 cuando Silvia Albarenque lo hizo público.

 

Este caso fue llevado a la Justicia culminando con la condena a prisión efectiva de la superiora Luisa Ester Toledo, superiora de Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Nogoyá, de la orden Carmelitas Descalzas, por uso de cilicios, ayuno extremo y encierro total.

La serie está protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, junto a un elenco destacado integrado por Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Justina Bustos, Luis Ziembrowski y Evitta Luna, entre otros.

 

 

Temas:

Cautiva convento Nogoyá serie Carmelitas Descalzas
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