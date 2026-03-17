Las primeras imágenes de “Cautiva”, la serie inspirada en el caso del convento de Nogoyá

Flow y TNT mostraron las primeras imágenes de “Cautiva”, la historia basada en la experiencia de Silvia Albarenque quien denunció a su madre superiora por tormentos físicos y psicológicos en el convento de la ciudad de Nogoyá

La serie está protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega y se estrenará durante este año, con la dirección de Paula Hernández y Jazmín Stuart.

“Cautiva”, cuenta la historia de Clara, una joven que ingresa a la orden de las Carmelitas descalzas sin sospechar que la madre superiora, Cecilia, transformará su vida en un infierno. A lo largo de seis episodios, la trama expone el abuso de poder y la locura descargada por la madre superiora, imponiendo un régimen de crueldad extrema similar al del medioevo.

Clara logra escapar en un estado físico y psicológico extremo. Con el apoyo de su familia, inicia un profundo proceso de reconstrucción personal y una incansable lucha en busca de justicia. El testimonio real se dio a conocer en 2016 cuando Silvia Albarenque lo hizo público.

Este caso fue llevado a la Justicia culminando con la condena a prisión efectiva de la superiora Luisa Ester Toledo, superiora de Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Nogoyá, de la orden Carmelitas Descalzas, por uso de cilicios, ayuno extremo y encierro total.

La serie está protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, junto a un elenco destacado integrado por Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Justina Bustos, Luis Ziembrowski y Evitta Luna, entre otros.