Recuperaron nueve vacunos y secuestraron la camioneta de sospechoso por robo de hacienda

La Policía Rural recuperó nueve animales vacunos robados en Colonia Viraró y secuestró una camioneta, un carrilín y un celular durante operativos en Bovril. La causa por abigeato agravado continúa en investigación.
Recuperaron nueve vacunos que habían sido robados a un productor ganadero de Colonia Viraró, departamento La Paz; fue tras dos allanamientos en la zona rural en el que, además, se secuestró un carrilín tipo pico de cigüeña, que habría sido utilizado para trasladar el ganado.
Fuentes policiales comunicaron que, previamente, en Bovril, se interceptó una pick up Toyota Hilux, conducida por un ciudadano de 50 años, habitante de esa localidad, quien se encuentra directamente involucrado en el hecho delictivo; por lo tanto, se practicó allí el secuestro del rodado en cuestión y de un teléfono celular que este llevaba consigo.
El conjunto de los elementos incautados, constituye evidencia relevante para el avance de la investigación por Abigeato Agravado, ya que podría vincular a más personas como sospechosos de haber participado en el ilícito, indicaron desde la fuerza.
De acuerdo al parte policial, el robo del ganado ocurrió el pasado sábado 6 de diciembre en la zona rural de Colonia Viraró, en departamento La Paz, con una modalidad poco común ya que habían violentando las cadenas y candados de acceso al campo para apoderarse de un lote de hacienda propiedad de un productor rural de la zona.
Tras la intervención del personal de la Brigada Interdepartamental, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, se realizaron diversas medidas judiciales en el marco de la investigación por un hecho de abigeato agravado.
Los procedimientos ordenados por el Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, fueron desencadenados a partir de material probatorio aportado por los brigadistas en un trabajo conjunto con la División Investigaciones de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, y la ejecución se realizó mediante un operativo en la vía pública de la ciudad de Bovril, en Avenida San Martín entre calles Sarmiento y Facundo Quiroga, donde se detuvo al principal sospechoso por el robo.
En el operativo tuvieron intervención personal de la Brigada Interdepartamental, Brigada Federal, Brigada La Paz, División Investigaciones D.G.P.D.R., Policía Científica de la Comisaría 16 de Bovril, y se llevaron a cabo bajo la supervisión del Director General de Prevención de Delitos Rurales, reafirmando el compromiso de trabajo para brindar seguridad a los productores de la región.