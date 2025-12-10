Temen por cierre de carreras en Educación Superior y AMET advierte "perdida de trabajo"

El sindicato AMET alertó que en diez localidades los institutos recibieron una propuesta oficial que impediría abrir primeros años en 2025. Besel dijo a Elonce que la medida afectaría la formación de jóvenes y puestos de trabajo.
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) expresó una profunda preocupación ante la posibilidad de cierre de carreras en institutos de formación superior de la provincia. Según detalló el secretario general del sindicato, Andrés Besel, al menos 10 localidades recibieron una iniciativa del Consejo General de Educación (CGE) que propone no habilitar la apertura de primeros años en 2025. La medida, advierten, implicaría el cierre de cursos y una reducción significativa de la oferta académica.
“En 10 localidades de la provincia los institutos de formación han recibido una iniciativa del Consejo de Educación de no abrir primeros años, lo que conlleva claramente el cierre de cursos”, aseguró Besel en diálogo con Elonce.
Falta de consenso y riesgo para la formación de jóvenes
El dirigente cuestionó que la decisión no haya sido trabajada con las autoridades de los institutos y rectores.
“Entendemos que no se ha hecho una evaluación en consenso con las autoridades, fundamentalmente con los consejos rectores, nosotros queremos que se dé mayor valor en este momento para analizar este tipo de decisiones”, sostuvo.
Besel advirtió que la medida tendría consecuencias directas en el acceso a la educación: “Claramente hay un impacto pedagógico por la falta de posibilidades de formación que van a tener nuestros jóvenes, que no van a poder estudiar”, señaló.
Además, planteó una preocupación central para el sindicato: “Nos preocupa también la pérdida de puestos de trabajo, que es lo que más nos concierne”.
Acciones gremiales
El referente de AMET explicó que, ante este escenario, el gremio impulsa diversas acciones para visibilizar la problemática y solicitar una instancia de diálogo institucional.
“Aparte de tratar de establecer vínculos con el Consejo de Educación y con Casa de Gobierno para discutir este tipo de iniciativas, hay una serie de acciones para llevar en alto la voz, que las comunidades se enteren y fundamentalmente encontrar un camino de diálogo para evitar esta situación”, afirmó.
Respecto de los argumentos oficiales para no habilitar primeros años, Besel señaló que se mencionó una “reevaluación de la oferta”. Sin embargo, insistió en que la discusión debe ser más profunda: “Entendemos que estas decisiones que involucran la posibilidad o no de estudio de nuestros jóvenes se deben discutir con mayor profundidad”, remarcó.
Impacto laboral y momento inoportuno
El sindicato también expresó que, en un contexto de fuerte deterioro salarial, el cierre de carreras generaría mayor incertidumbre laboral entre los docentes de nivel superior.
“Nos preocupan los puestos de trabajo, entendiendo que hay una caída muy importante del poder adquisitivo del salario, y sumarle a eso la incertidumbre laboral para el año que viene. No creemos que sea el momento oportuno para llevar adelante este tipo de políticas sin consenso”, enfatizó Besel.
Elección de vocales del CGE
Besel también se refirió a la elección de vocales del Consejo General de Educación, proceso que se realiza con voto obligatorio para los docentes titulares.
“No puedo decir mucho porque hay veda electoral, pero básicamente el voto es obligatorio. Nuestra intención es que participe la mayor cantidad de gente para que el compañero o compañera elegido tenga fuerza de representación”, señaló.
“Hemos dado nuestra alternativa y esperamos tener buenos resultados”, añadió.
Paritarias: AMET pedirá convocatoria urgente
El dirigente adelantó que la semana próxima se reunirá la subcomisión de sueldos, instancia en la que el gremio analizará la situación salarial y solicitará formalmente al Gobierno provincial abrir cuanto antes la negociación.
“Lo primero que vamos a hacer es pedir por nota a la Secretaría de Trabajo una convocatoria, al menos para comenzar a organizar un cronograma de trabajo”, explicó.
Besel destacó que la intención de AMET es evitar que el debate salarial se demore y derive en conflictos al inicio del ciclo lectivo:
“Queremos trabajar con el Gobierno antes de que comiencen las clases y lograr un acuerdo que restablezca el poder adquisitivo del salario, que se ha venido perdiendo”, expresó.
Y cerró: “A partir de la semana que viene queremos establecer el vínculo con el Gobierno, fundamentalmente a través de la Secretaría de Trabajo”.