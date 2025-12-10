 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

IAFAS creó un nuevo canal de YouTube para emitir los sorteos de Lotería de Entre Ríos

Tras inconvenientes con la cuenta anterior, las transmisiones en vivo se realizan ahora únicamente a través del canal "Lotería Entre Ríos" . Los sorteos previos siguen disponibles en @iafaser, informó el organismo.

10 de Diciembre de 2025
IAFAS creó un nuevo canal de YouTube para emitir los sorteos de Lotería de Entre Ríos
IAFAS creó un nuevo canal de YouTube para emitir los sorteos de Lotería de Entre Ríos

Tras inconvenientes con la cuenta anterior, las transmisiones en vivo se realizan ahora únicamente a través del canal "Lotería Entre Ríos" . Los sorteos previos siguen disponibles en @iafaser, informó el organismo.

El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) comunicó modificaciones en la forma de transmitir los sorteos oficiales de la Lotería de Entre Ríos. La medida responde a inconvenientes detectados recientemente en la cuenta de YouTube @iafaser, desde donde se realizaban las emisiones en vivo.

 

Para asegurar la transparencia, accesibilidad y continuidad de los sorteos, el organismo creó un nuevo canal exclusivo para las transmisiones diarias: Lotería Entre Ríos, que ya se encuentra activo y funcionando como plataforma oficial.

 

Según informó el organismo provincial, las transmisiones se realizan únicamente por este nuevo espacio, destinado exclusivamente a la difusión en vivo de los sorteos.

 

Disponibilidad de sorteos anteriores

IAFAS aclaró que los sorteos ya realizados mantienen su disponibilidad en la cuenta anterior @iafaser, de modo que el público puede consultarlos sin cambios mientras se completa la transición hacia la nueva plataforma.

Temas:

Entre Ríos IAFAS YouTube
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso