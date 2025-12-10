IAFAS creó un nuevo canal de YouTube para emitir los sorteos de Lotería de Entre Ríos

Tras inconvenientes con la cuenta anterior, las transmisiones en vivo se realizan ahora únicamente a través del canal "Lotería Entre Ríos" . Los sorteos previos siguen disponibles en @iafaser, informó el organismo.
El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) comunicó modificaciones en la forma de transmitir los sorteos oficiales de la Lotería de Entre Ríos. La medida responde a inconvenientes detectados recientemente en la cuenta de YouTube @iafaser, desde donde se realizaban las emisiones en vivo.
Para asegurar la transparencia, accesibilidad y continuidad de los sorteos, el organismo creó un nuevo canal exclusivo para las transmisiones diarias: Lotería Entre Ríos, que ya se encuentra activo y funcionando como plataforma oficial.
Según informó el organismo provincial, las transmisiones se realizan únicamente por este nuevo espacio, destinado exclusivamente a la difusión en vivo de los sorteos.
Disponibilidad de sorteos anteriores
IAFAS aclaró que los sorteos ya realizados mantienen su disponibilidad en la cuenta anterior @iafaser, de modo que el público puede consultarlos sin cambios mientras se completa la transición hacia la nueva plataforma.