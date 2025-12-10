Audiencia pública en Feliciano: vecinos manifestaron preocupación por posible instalación de un frigorífico

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de San José de Feliciano convocó a una Audiencia Pública para evaluar el informe de impacto ambiental del proyecto busca la terminación, concesión y explotación del Frigorífico Multiespecies. "El daño ambiental sería terrible y hubo poca participación", advirtió un vecino.
La Municipalidad de San José de Feliciano convocó a una Audiencia Pública con el objetivo de evaluar el informe de impacto ambiental del proyecto presentado por la firma coreana BBS Frigoríficos S.A.
El proyecto busca la terminación, concesión y explotación del Frigorífico Multiespecies Municipal, que tiene como objetivo principal la exportación de productos y subproductos cárnicos, incluyendo la faena de ganado bovino, ovino y porcino.
La convocatoria a audiencia pública se realizó luego de que la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos emitiera un informe al respecto. De esta manera, el organismo remitió el expediente al Municipio para que cumpla con la instancia de participación ciudadana antes de extender el Certificado de Aptitud Ambiental (Etapa 1).
Gabriel Mendoza, abogado, explicó a Elonce que “nos juntamos e hicimos una exposición en esa audiencia, que se realizó este martes. Daniel Iturria abordó más específicamente la cuestión ambiental. En mi caso expuse la necesaria vinculación del impacto ambiental, y los beneficios y perjuicios que traería la empresa acá a Feliciano”.
“Planteamos que no se cumplió debidamente con el procedimiento para la realización de la audiencia porque no se ha publicado en medios televisivos como decía el decreto del presidente municipal, no se lo hizo con antelación suficiente y esto se tradujo en que en esta audiencia prácticamente no había nadie, solo cinco personas que no formaban parte de los funcionarios municipales, no estuvieron presentes los concejales. Había una sola concejal del oficialismo y los demás concejales de Juntos por el Cambio no hubo ninguno, solamente como oposición estuvo el concejal Casco que está por La Libertad Avanza. No estuvo presente ningún medio de comunicación, solo FM Líder, que es mi medio, porque hice las dos cosas: la exposición y grabación de las audiencias. Tampoco estaba el presidente municipal”, mencionó.
Comentó que el proyecto de ordenanza para la instalación del frigorífico “está sometido a la aprobación o no del Concejo Deliberante, donde el municipio le estaría concesionando la explotación del frigorífico y la terminación de la obra”.
Daniel Iturria, docente jubilado, explicó que “el impacto ambiental es terrible. Cruzando la calle, a tan solo 50 metros, hay un barrio donde vive un gran número de personas. Ellos aducen de que el impacto sería sobre las viviendas más cercanas. Después tenemos la contaminación en el curso de agua, donde los efluentes del frigorífico desembocarían en un pequeño arroyo y luego en otro que es más grande. Eso estaría a 1500 metros. Acá ya tenemos el ejemplo con una planta frigorífica que está vertiendo los contaminantes casi a la calle, lo que ha contaminado un arroyo. En cercanías también hay un basural a cielo abierto, es un foco de contaminación”.
Indicó que “el informe medioambiental de la Subsecretaría llegó el 1 de diciembre, se le agrega el informe particular que la empresa le pidió a un ingeniero agrónomo. Antes no se podía seguir o leer qué era lo que se estaba haciendo, porque la construcción comenzó en 2011. Hasta ahora lo único que tiene es un 20 por ciento de avance de obra, hay que completar el 80 por ciento. El precio que figura acá en la oferta que hace la empresa es una concesión por 30 años, con 8 años de gracia, en los cuales no va a abonar la empresa el canon a la municipalidad de Feliciano, o sea, no tenemos ningún producto ni beneficio los felicianeros”.
“El 1 de diciembre llegó ese informe. En tanto, el día 3 convocaron a la reunión, o sea, dos días después. Uno tenía que inscribirse para tener acceso a esa audiencia que se celebró este miércoles, se le tomaban todos los datos. Fuimos los dos únicos oradores. Yo diría que el 99,9% de la población de Feliciano recién ahora se está enterando de esto”. Elonce.com