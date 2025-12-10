Un joven sufrió heridas de consideración tras choque entre moto y auto

Se trata de un joven de 25 años, el cual presenta una lesión cerebral, excoriaciones y politraumatismos; el accidente ocurrió este miércoles en una esquina de Concordia.
Colisionaron un automóvil Peugeot 307 y una motocicleta Motomel XMM en la intersección de calles Pte Illia y Villaguay, en Concordia. Como consecuencia del accidente, que se registró a las 8 de este miércoles, el conductor del rodado de menor porte sufrió lesiones de consideración y permanece hospitalizado.
Fuentes policiales comunicaron que el vehículo -al mando de una mujer de 28 años- circulaba por calle Pte Illia de Este a Oeste y, al llegar a la intersección de calle Villaguay, dobló hacia la izquierda para ingresar al Desarmadero Gran Parts cuando, en ese momento, el rodado fue impactado por la moto que transitaba por Pte Illia de Oeste a Este y al mando de un hombre de 25 años.
Tras el siniestro vial, el motociclista fue trasladado al Hospital Masvernat desde donde informaron que presenta Traumatismo EncefaloCraneano (lesión cerebral), excoriaciones y politraumatismos, por lo que permanece internado en observación para reevaluación de su cuadro de salud.