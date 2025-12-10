Destacaron a Túnel Subfluvial como “corredor productivo para la competitividad de la Región Centro”

REDACCIÓN ELONCE
En una charla por los 56 años del Túnel Subfluvial, autoridades de Entre Ríos y Santa Fe analizaron su rol en la producción y la integración regional. Directores y expositores repasaron con Elonce la importancia económica y social del enlace interprovincial.
La Semana del Túnel Subfluvial se presenta como un espacio de encuentro y cooperación entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, en el marco de su aniversario número 56. El propósito de la iniciativa es reconocer el valor histórico, técnico y simbólico del Túnel Subfluvial como obra de integración regional y, al mismo tiempo, proyectar su papel en los desafíos actuales.
Este miércoles, las actividades se centraron en el eje “Producción, Innovación y Desarrollo Regional”, bajo la consigna “El túnel como corredor productivo para la competitividad de la Región Centro”.
A partir de las 10 se llevó a cabo un panel intersectorial cuyo propósito es abordar el rol fundamental del Túnel Subfluvial Uranga–Sylvestre Begnis como infraestructura estratégica para la conectividad y el desarrollo económico del corredor litoral–centro.
El panel contó con la destacada participación de Jorge Chemes, referente de la Región Centro Entre Ríos e Integración Regional y Fabián Boleas, Ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia.
Al respecto, el director por Entre Ríos, Aníbal Vergara, explicó a Elonce que la intención de la propuesta fue vincular el análisis del Túnel con la producción, el transporte y la economía regional; y recordó que la obra cumplió esa función desde su inauguración. De hecho, detalló que el enlace interprovincial registra el paso de entre 10.000 y 11.000 vehículos por día, lo cual fundamenta su importancia para el comercio, la industria y el turismo. “Hay que potenciar eso, hay que mejorar el servicio”, expresó.
Asimismo, Vergara destacó el acuerdo que permitió construir el Túnel Subfluvial, y expresó: “Es rendirle homenaje a aquellos hombres que hace más de 56 años se pusieron de acuerdo, como fueron los gobernadores Raúl Uranga y Sylvestre Begnis”. También mencionó que las fotografías exhibidas en la sala recordaron a los obreros que participaron en la obra.
En tanto, el director por Santa Fe, Sebastián Barbona, señaló que el trabajo conjunto entre ambas provincias fue un objetivo establecido por los gobernadores y ministros. Indicó que esa coordinación busca "fortalecer la infraestructura del Túnel Subfluvial, su rol como corredor bioceánico" y afirmó que "el enlace constituye el canal directo de comunicación entre Paraná y Santa Fe, las áreas metropolitanas más relevantes de la región".
De hecho, señaló que existe “un intercambio constante” de estudiantes, trabajadores y actividades culturales entre ambas ciudades. Y agregó que la intención de la gestión es “poner en valor que no solo es un lugar de infraestructura, sino un área logística, económica, cultural y social”.
El representante de la Región Centro por Entre Ríos, Jorge Chemes, destacó el impacto histórico del Túnel Subfluvial "por los cambios generados en lo económico y lo social" en la provincia.
Chemes recordó que presenció la construcción del Túnel Subfluvial y que, desde ese momento, se modificaron las posibilidades de conexión. Expresó: “Hubo un cambio no solo económico, sino social”. Relacionó la transformación con la interconexión con los puertos, la accesibilidad para viajar y la facilidad de desplazamiento frente al sistema previo de balsas.
Consideró que el Túnel Subfluvial produjo “un quiebre en la vida de la provincia de Entre Ríos” y que abrió oportunidades de crecimiento que deben sostenerse en el tiempo para mantener la vinculación con el resto del país.