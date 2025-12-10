Con 85 inscriptos, comenzó la colonia de vacaciones en Club Patronato de Paraná

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
10 de Diciembre de 2025
Colonia de vacaciones en Patronato
Colonia de vacaciones en Patronato Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La colonia de vacaciones del Club Patronato inició su temporada con natación, deportes y campamentos para niños de 3 a 13 años. Las autoridades explicaron a Elonce las actividades previstas y las familias continuaron inscribiendo a los participantes.

En el Club Patronato de Paraná se desarrolló la segunda jornada de la colonia de vacaciones del verano, que abrió su temporada con una variedad de actividades recreativas y deportivas para niños y niñas de 3 a 13 años. El coordinador Germán Velázquez detalló a Elonce que la propuesta incluye natación, fútbol, básquet, vóley, paseos y campamentos.

 

En la oportunidad, Velázquez explicó que la colonia planificó acciones adicionales vinculadas a fechas especiales e indicó que para Navidad se prepararon sorpresas y mencionó la presencia de Papá Noel para la entrega de regalos.

La inscripción para la colonia de vacaciones continúa abierta. "Las familias recibían un enlace para completar un formulario y luego pueden abonar por transferencia o en efectivo en el club". El coordinador informó que la propuesta está disponible para socios y no socios, con descuentos para socios y grupos familiares.

Testimonios

 

Varios niños compartieron sus experiencias durante la visita. Ignacio, de ocho años, comentó que asiste a la colonia desde muy pequeño y que las excursiones son las actividades que más disfruta. Relató que en la jornada habían jugado “a la guerra” en un desafío entre equipos de chicos y chicas.

Cala, de 11 años, indicó que pertenecía al grupo de los mayores y que realizaban actividades deportivas. Mencionó que habían practicado vóley, fútbol y básquet. Expresó que asistía desde los tres años y que en cada temporada se encontraba con amigos.

 

Otras participantes, como Analíz y Bianca, contaron lo aprendido durante la clase de natación. Una de ellas dijo: “Aprendí a nadar abajo del agua”, mientras otra mencionó que practicó pararse de manos en el agua. Otra niña comentó que había aprendido a “ver bajo el agua sin antiparras”.

Comenzó la colonia de vacaciones en Club Patronato de Paraná

La colonia continuó con su programación estival en el predio de Patronato, donde los niños participaron de juegos, deportes y encuentros recreativos. Las autoridades destacaron la importancia del espacio como punto de integración para las familias durante el verano.

Temas:

colonia de vacaciones Club Patronato actividades infantiles
