Con 85 inscriptos, comenzó la colonia de vacaciones en Club Patronato de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La colonia de vacaciones del Club Patronato inició su temporada con natación, deportes y campamentos para niños de 3 a 13 años. Las autoridades explicaron a Elonce las actividades previstas y las familias continuaron inscribiendo a los participantes.
En el Club Patronato de Paraná se desarrolló la segunda jornada de la colonia de vacaciones del verano, que abrió su temporada con una variedad de actividades recreativas y deportivas para niños y niñas de 3 a 13 años. El coordinador Germán Velázquez detalló a Elonce que la propuesta incluye natación, fútbol, básquet, vóley, paseos y campamentos.
En la oportunidad, Velázquez explicó que la colonia planificó acciones adicionales vinculadas a fechas especiales e indicó que para Navidad se prepararon sorpresas y mencionó la presencia de Papá Noel para la entrega de regalos.
La inscripción para la colonia de vacaciones continúa abierta. "Las familias recibían un enlace para completar un formulario y luego pueden abonar por transferencia o en efectivo en el club". El coordinador informó que la propuesta está disponible para socios y no socios, con descuentos para socios y grupos familiares.
Testimonios
Varios niños compartieron sus experiencias durante la visita. Ignacio, de ocho años, comentó que asiste a la colonia desde muy pequeño y que las excursiones son las actividades que más disfruta. Relató que en la jornada habían jugado “a la guerra” en un desafío entre equipos de chicos y chicas.
Cala, de 11 años, indicó que pertenecía al grupo de los mayores y que realizaban actividades deportivas. Mencionó que habían practicado vóley, fútbol y básquet. Expresó que asistía desde los tres años y que en cada temporada se encontraba con amigos.
Otras participantes, como Analíz y Bianca, contaron lo aprendido durante la clase de natación. Una de ellas dijo: “Aprendí a nadar abajo del agua”, mientras otra mencionó que practicó pararse de manos en el agua. Otra niña comentó que había aprendido a “ver bajo el agua sin antiparras”.
La colonia continuó con su programación estival en el predio de Patronato, donde los niños participaron de juegos, deportes y encuentros recreativos. Las autoridades destacaron la importancia del espacio como punto de integración para las familias durante el verano.