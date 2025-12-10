La Facultad de Ciencias Económicas se posiciona “como referente de sustentabilidad en la región”

Fue a través del otorgamiento del Sello Verde, distinción de la Ciudad de Paraná que destaca a instituciones comprometidas con el medio ambiente. Cómo combinar el compromiso académico, social y ambiental.
La Facultad de Ciencias Económicas de la UNER recibió el Sello Verde, distinción de la capital provincial a través de Marca Paraná, un reconocimiento que destaca iniciativas locales que impulsan prácticas sostenibles, innovación ambiental, economía circular y una visión responsable del desarrollo urbano y productivo. Esta edición celebró la diversidad de proyectos que fortalecen el compromiso con la sostenibilidad y la construcción de un modelo de crecimiento que prioriza la calidad de vida y el equilibrio ambiental.
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Sebastián Pérez, al respecto: “Las instituciones como nuestra Facultad podemos hacer aportes, trabajar en sinergia con las políticas públicas que se diseñan en el municipio y también llevar ideas nuestras. Esa sinergia nos permitió trabajar este año y anteriores de manera realmente muy completa, nos sentimos muy contentos por ese trabajo que se ha realizado”.
Esta iniciativa, que se suma al trabajo de más de una década en sostenibilidad, refleja una apuesta estratégica y un compromiso sostenido con la sostenibilidad ambiental. Con recursos propios, la Facultad invirtió en la instalación de una estación solar fotovoltaica que contribuye a reducir la huella de carbono institucional, optimizar el uso de la energía y promover una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos.
Sebastián Pérez destacó además: “este avance no solo significa una reducción de costos y un aporte a la eficiencia energética, sino también un compromiso real con el cuidado del ambiente y la responsabilidad social universitaria. Apostamos a que nuestras decisiones institucionales estén alineadas con los desafíos del desarrollo sostenible, dando el ejemplo desde la universidad pública”.
Compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social
El compromiso con la sustentabilidad no se agota en el uso de energías limpias. Desde hace años, la Facultad viene consolidando una agenda institucional que integra la responsabilidad social, la inclusión y la sostenibilidad ambiental como ejes transversales de su gestión. Este compromiso se ve plasmado tanto en las iniciativas de Facultad libre de humo, compromiso social universitario y más, sino también en la formación que la Facultad ofrece en sus carreras de Grado y sus Tecnicaturas. Todas las carreras de Ciencias Económicas tienen el compromiso social, la inclusión, el respeto, la excelencia y la solidaridad como valores con los que la Institución forma a sus estudiantes y profesionales en las áreas de Contador Público, Economía, Gestión de las Organizaciones, Gestión Pública y Gestión de Recursos Humanos.
En ese sentido, la Facultad de Ciencias Económicas realizó además un proceso de innovación en sus planes de estudio, adecuando contenidos y duración de carreras a los fuertes cambios en el escenario regional y local: “En un mundo en constante cambio, se requiere hoy mayor especialización y flexibilidad en todos los ámbitos. Por eso en la Facultad nos ocupamos de adecuar planes, tener la oferta que los estudiantes requieren. Hoy estamos conversando sobre gestión, sistemas, Inteligencia Artificial y contexto social, que tiene que estar incluido en las carreras que la Facultad ofrece. Adaptar planes de estudio quiere decir adaptar temáticas -sobre todo porque son carreras sociales y dinámicas- además de la duración”, destacó el Decano.
Acerca de la importancia de la educación universitaria con compromiso social, Pérez reflexionó que “cuando decimos Universidad Pública y Gratuita no es un slogan: venir a la universidad le cambia la vida a la gente; es una oportunidad que no debe cortarse, para quienes pudimos llegar a un título profesional porque existe la Universidad Pública, que te da una herramienta para acceder a nuevas oportunidades y también el orgullo de contar con un título universitario. Sostenemos que es el rol que nuestra Facultad debe seguir teniendo.”
La Facultad de Ciencias Económicas se consolida así como una referente en la región en excelencia y compromiso. Cuenta con sus inscripciones abiertas a carreras 2026, en la web www.fceco.uner.edu.ar, con toda la información y procedimiento para ingresar a la Facultad. Las carreras son 100% públicas y gratuitas.