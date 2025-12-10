Día del Voluntario: hubo una jornada integral y participativa en escuela de barrio Anacleto Medina

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del Día del Voluntario, alumnos y vecinos participaron de una jornada integral y participativa con más de diez actividades en la escuela secundaria de gestión social “Pablo de Tarso”, del barrio Anacleto Medina, de Paraná.
Al respecto, la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Gotte, ponderó a Elonce que la actividad “reafirma el compromiso del gobierno provincial de fomentar la participación y el trabajo comunitario”. “Es importante generar espacios en los que el Estado se acerque a la ciudadanía y el vecino pueda ofrecer su aporte porque trabajando codo a codo entre el Estado, las instituciones y la propia ciudadanía, podemos transformar la participación en acciones concretas”.
La propuesta fue en línea con el programa Voluntarios Entre Ríos que impulsa la secretaría provincial y que durante el año impulsó acciones de sensibilización ambiental y actividades culturales.
El director de Vinculación Ciudadana, Agustín Curuchet, por su parte, explicó que “se pretende generar excusas para que el entrerriano se pueda involucrar y, en el marco del Día del Voluntario, festejamos haciendo en una jornada integral y participativa con más de diez actividades que incluyen el pintado de un mural, peluquería solidaria y charlas sobre diversas temáticas”.
En tanto, la directora de la institución educativa, Melisa Marichal, completó que se trató de un evento abierto a la comunidad que visibiliza la tarea desarrollada por los estudiantes; y recordó que la orientación de la escuela es en Ciencias Naturales y es gestionada por la fundación Presencia Presente.