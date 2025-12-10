 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Hallaron dosis de cocaína en allanamiento por robo en San Salvador

Recuperaron un televisor que había sido rodado el pasado fin de semana en un domicilio de San Salvador; durante el operativo policial, también incautaron dinero en efectivo, dosis de cocaína y demás elementos vinculados a la venta de drogas al menudeo.

10 de Diciembre de 2025
Departamental policial San Salvador
Departamental policial San Salvador

Recuperaron un televisor que había sido rodado el pasado fin de semana en un domicilio de San Salvador; durante el operativo policial, también incautaron dinero en efectivo, dosis de cocaína y demás elementos vinculados a la venta de drogas al menudeo.

Recuperaron un televisor que había sido rodado el pasado fin de semana en un domicilio de San Salvador; durante el operativo policial, también incautaron dinero en efectivo, dosis de cocaína y demás elementos vinculados a la venta de drogas al menudeo.

 

Fuentes policiales comunicaron que, en relación a un hecho delictivo de robo ocurrido el pasado fin de semana, y tras haberse realizado allanamientos con resultados positivos, este miércoles se continuaron con nuevos procedimientos en otro domicilio, y como resultado del operativo, se procedió al secuestro de uno de los elementos denunciado como sustraídos, (un televisor 32”).

Asimismo, se encontraron estupefacientes en la pesquisa, lo que originó un nuevo pedido de medidas judiciales vinculadas a la ley provincial de narcomenudeo. En ese sentido, se procedió al secuestro de más de 200.000 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, dos balanzas digitales, material de corte y 13 gramos de cocaína.

 

En el lugar fue aprehendido un hombre y éste quedó a disposición de la Justicia por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; también fue identificada una mujer.

 

El procedimiento se desarrolló con la presencia de la División Drogas Peligrosas y la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con conocimiento de la fiscalía en turno.

San Salvador operativo policial venta de drogas
