Con la expectativa lógica que despierta este atractivo acontecimiento, la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná” se realizará el 21 de febrero y volverá a contar con dos distancias, 10 kilómetros competitiva, y 5 kilómetros competitiva y recreativa.
Al igual que en la anterior versión, el epicentro de esta prueba atlética será en el balneario Thompson.
En los próximos días se darán detalles de fecha de inscripción, categorías, recorridos y demás información, informaron fuentes municipales.