La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná se realizará el 21 de febrero

10 de Diciembre de 2025
Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”
Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná” Foto: Municipalidad de Paraná

La propuesta volverá a contar con dos distancias, 10 kilómetros competitiva, y 5 kilómetros competitiva y recreativa. Es organizada por la Municipalidad de Paraná.

Con la expectativa lógica que despierta este atractivo acontecimiento, la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná” se realizará el 21 de febrero y volverá a contar con dos distancias, 10 kilómetros competitiva, y 5 kilómetros competitiva y recreativa.

 

Al igual que en la anterior versión, el epicentro de esta prueba atlética será en el balneario Thompson.

 

En los próximos días se darán detalles de fecha de inscripción, categorías, recorridos y demás información, informaron fuentes municipales.

Temas:

Carrera Nocturna "Ciudad de Paraná"
