Dólar hoy: a cuánto cotizan el oficial y sus diferentes tipos de cambio este miércoles

El dólar oficial abrió a $1425 para la compra y $1445 para la venta. El blue opera al mismo valor y no muestra brecha. También se actualizaron las cotizaciones del turista, mayorista y contado con liquidación.
El dólar oficial cotiza este miércoles 10 de diciembre a $1425 para la compra y $1445 para la venta en las entidades bancarias. En cuanto al dólar blue, esta jornada cotiza a $1425 para la compra y $1445 para la venta. Así, marca una brecha de 0% con respecto al dólar oficial. El valor del dólar blue tiene una diferencia sustancial con el dólar oficial, que se adquiere en los bancos y que posee una cotización establecida.
Por otro lado, el dólar turista (también conocido como dólar solidario) cotiza a $1501,40. Este valor es el que se utiliza al momento de comprar dólar para ahorro o de realizar transacciones en el exterior y surge de la suma de un 30% al valor del dólar oficial del día.
Otro de los tipos de cambio es el dólar mayorista, el cual inicia el día a $1471,96 para la compra y $1494,25 para la venta.
En relación al Contado con liqui (CCL), el precio de referencia es de $1501,40. El CCL es la operatoria que permite a las empresas comprar papeles argentinos en el mercado local y venderlos en el exterior para lograr así girar divisas para "atesoramiento".
Cuántos tipos de dólar hay en Argentina
Hoy en Argentina conviven al menos seis tipos de cotizaciones distintas para la moneda estadounidense, algunas más usadas que otras.
Dólar ahorro/tarjeta o dólar turista/solidario: tiene el recargo del 30% dispuesto por el Gobierno sobre las compras realizadas con tarjeta en moneda extranjera y sobre la adquisición de divisas para atesoramiento dentro del circuito oficial.
Dólar blue: es el billete que se vende en el mercado informal, a través de cuevas o “arbolitos” en la calle.
Contado con Liqui: es una operación legal para conseguir dólares en el exterior. Se convirtió en el camino preferido de las empresas. Se compran títulos o acciones argentinas en pesos y luego se venden en el exterior en dólares.
Dólar oficial o minorista: es el precio al que pueden acceder los particulares pero siempre dentro del cerco de US$200 establecido por el cepo.
Dólar mayorista: es el que se usa para el comercio exterior, el pago de deudas dolarizadas y de dividendos. Teóricamente es el que incide en la fijación de los precios de los productos importados.
Dólar para industria y servicios: por el efecto de las retenciones, los exportadores de manufacturas y de servicios reciben en realidad un dólar a un valor más bajo que el oficial, y mucho más bajo que el blue. Dentro de esta categoría, hay distintos valores para quienes exportan carne y lácteos, para trigo, maíz y girasol y para la soja.