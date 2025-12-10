Celebrarán los dos años de la capilla de adoración de la parroquia San Agustín

La parroquia San Agustín conmemorará el segundo aniversario de su capilla de adoración con una misa en la comunidad de San Francisco de Asís y una procesión eucarística. El padre Patat destacó a Elonce el valor espiritual de este espacio.
La parroquia San Agustín de Paraná celebrará este miércoles 10 de diciembre los dos años de la inauguración de su capilla de adoración, un espacio destinado a la oración continua que se consolidó como un lugar de encuentro espiritual para la comunidad. Las actividades centrales se desarrollarán en la comunidad de San Francisco de Asís, perteneciente a la congregación de las Hermanas Franciscanas.
El párroco, Ignacio Patat, explicó a Elonce el sentido de esta jornada conmemorativa: “Este 10 de diciembre se cumple el segundo aniversario de la inauguración de la capilla de adoración. La mayoría de las parroquias tienen ese pequeño lugar de oración que nos permite permanecer con la presencia de Jesús resucitado”, destacó.
Misa especial y procesión eucarística
Patat adelantó que, por el valor simbólico del espacio, este año se decidió trasladar la celebración a la comunidad de San Francisco de Asís, ubicada en calle Montiel y Virgen del Luján.
“En este marco pensamos realizar la celebración eucarística en la comunidad de San Francisco de Asís, esa escuela que pertenece a las Hermanas Franciscanas y es muy concurrida”, expresó.
Luego de la misa, la comunidad participará de una procesión eucarística que se dirigirá hacia la parroquia San Agustín.
“La misa comienza a las 19:30. Luego de la celebración eucarística realizaremos la procesión por calle Montiel y Florencio Sánchez, y Tránsito Municipal nos ayudará”, informó el sacerdote.
Un espacio que unió a la comunidad
La capilla de adoración de San Agustín funciona de lunes a sábado, desde las 7:00 hasta las 23:00, y se ha convertido en un espacio sostenido por una comunidad que voluntariamente cubre los turnos de oración.
“Se trata de un espacio de adoración, se genera una pequeña comunidad en este lugar que funciona desde las 7:00 hasta las 23 horas y siempre hay personas en oración”, resaltó Patat.