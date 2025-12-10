ATE Entre Ríos convocó a un paro de 24 horas con movilización y asambleas

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió instrumentar un paro de 24 horas en toda la administración pública provincial y municipal. La medida de acción directa tendrá lugar este jueves 11 de diciembre en reclamo por diversas reivindicaciones salariales, laborales y previsionales.

La organización sindical informó que se garantizarán las guardias mínimas en todos los establecimientos.

El Consejo Directivo Provincial de ATE presentó una nota formal a la Secretaría de Trabajo de la Provincia en la que informa la decisión de convocar a un paro en todo el ámbito del Estado provincial y en la Municipalidad de Paraná.

El paro activo, que se llevará a cabo este jueves, incluye movilizaciones y asambleas, se indica en la nota.

Cabe recordar que el jueves pasado el gremio se movilizó hasta las puertas de la Secretaría de Trabajo para reclamar la reapertura urgente de las paritarias, instancia de negociación que el Gobierno provincial postergó hasta febrero.

Las principales reivindicaciones por las que ATE impulsa esta medida de fuerza en la provincia son:

. Reapertura de las paritarias

. Instructivo de recategorizaciones

. No a la reforma previsional

. Rechazo a la reforma laboral regresiva que propone el Gobierno nacional

. Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.

. Pase a Planta Permanente de todos los trabajadores precarizados.

. Restitución de fondos adeudados a las provincias. (APF)