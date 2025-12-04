ATE Entre Ríos anunció otra movilización para el jueves en reclamo de la apertura de paritarias

REDACCIÓN ELONCE
ATE Entre Ríos realizó un paro activo y marchó a la Secretaría de Trabajo en Paraná, donde entregó un petitorio por la urgente reapertura de paritarias. Oscar Muntes detalló a Elonce la pérdida salarial y confirmó nuevas medidas de fuerza.
ATE Entre Ríos concretó este jueves una movilización frente a la Secretaría de Trabajo, ubicada en Buenos Aires 166, en Paraná, en el marco de un paro activo de carácter provincial. Delegaciones de distintas seccionales marcharon hasta el organismo y entregaron un petitorio para exigir la reapertura de las negociaciones salariales con el Ejecutivo entrerriano.
Al respecto, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, explicó a Elonce que el documento, en el que solicitó al secretario de Trabajo que convoque a paritaria "de forma urgente", el sector que nuclea a los estatales entrerrianos reclamó "recomposición salarial, mejoras en condiciones laborales, recategorizaciones y soluciones para trabajadores con contratos temporales". “Miles de trabajadores y trabajadoras del Estado siguen esperando”, afirmó.
Plan de lucha y nuevas medidas
En la oportunidad, Muntes detalló que la organización dará continuidad a las acciones gremiales y convocó a una nueva movilización prevista para el jueves 11 de diciembre. "Es un plan de lucha que la Asociación Trabajadora del Estado definió, que todas las semanas vamos a estar movilizándonos y reclamando la apertura de paritaria y las condiciones de trabajo que son clave y esenciales".
De hecho, el dirigente expresó que la demanda salarial persistirá. “La lucha no es de un día, es de todos los días. Vamos a continuar hasta tanto el gobierno nos convoque a paritaria”, sostuvo. Y recordó que, desde la suspensión de la reunión del 4 de noviembre, no hubo nuevas convocatorias oficiales.
Consultado sobre el nivel de acatamiento, Muntes indicó que la jornada no fue evaluada como paro total. “Fue un paro activo. Lo importante es la movilización de los trabajadores en cada hospital y dependencia estatal para debatir las necesidades que tenemos”, afirmó.
Pérdida salarial y situación económica
Muntes describió un panorama de fuerte deterioro del poder adquisitivo. “Hay mucha angustia, miedo y desolación. La mayoría de los trabajadores del Estado está endeudada, tomando créditos para poder vivir y comer”, expresó.
En sentido, el titular de ATE señaló que "es de 26 puntos la pérdida del poder adquisitivo, desde la asunción del presidente Milei. "Proyectando dos puntos de inflación por mes, al mes de febrero del 2026, la pérdida va a ser del 31%", indicó.
Y recordó que “el primer golpe duro” fue la devaluación de diciembre de 2023, que el sector “nunca pudo recuperar”. También mencionó el aporte del 3% destinado al déficit previsional, que agrava la situación económica de los trabajadores.
La movilización culminó con la entrega del petitorio y la ratificación del plan de lucha. “Esto va a ir creciendo porque el enojo, la bronca, la angustia y el miedo están presentes”, expresó Muntes al finalizar su intervención.