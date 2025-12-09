UPCN destacó unidad y participación en su paro activo contra el congelamiento salarial

UPCN realizó este martes una jornada de paro activo en rechazo al congelamiento salarial dispuesto para los trabajadores estatales. La organización evaluó la medida como “contundente” y subrayó el “elevado nivel de acompañamiento, participación y compromiso” observado en distintos organismos de la administración pública. La visibilidad de la protesta en redes sociales también fue considerada un factor clave.

Según indicó el gremio, la cuestión salarial fue el punto de partida de la convocatoria, aunque el reclamo “fue mucho más profundo y tuvo que ver con la situación que atravesaron los trabajadores del Estado frente a un gobierno nacional que insistió en la intención de ajustar”.

“Tenemos que estar en unidad luchando por el mismo objetivo”

Desde UPCN remarcaron que la medida se construyó “a conciencia” y que “nada fue forzado”. El sindicato valoró que el paro activo fue resultado del “trabajo militante encarado durante las semanas previas” y, sobre todo, de la “convicción de los compañeros de que el momento exigió actuar colectivamente”.

“Tenemos que estar en unidad luchando por el mismo objetivo, más allá de las diferencias”, destacaron al trazar un balance del alcance de la jornada.

Impacto y cambio de percepción sobre las protestas

El gremio evaluó que la modalidad de protesta reflejó una transformación en la manera en que los trabajadores expresaron sus reclamos. “Así como cambió el contexto, cambió la percepción de la lucha. Que hoy un trabajador muestre el reclamo en sus redes es mucho más contundente que su ausencia en el lugar de trabajo”, señalaron.

UPCN también destacó que esta forma de visibilización evitó reproches de la ciudadanía hacia el empleado público. “Hoy pusimos un granito de arena para revertir ese concepto y, con mucho orgullo, decimos que los servicios esenciales se respetaron”, afirmaron.

Advertencia ante un escenario “adverso”

Finalmente, la organización gremial advirtió sobre el panorama que podría abrirse en las próximas semanas. “A partir de ahora es probable que tengamos que prepararnos para un escenario adverso donde el gobierno nacional busca poner en disputa a las organizaciones sindicales, al esfuerzo colectivo, a la unidad de los trabajadores e incluso a todo el sistema laboral, quitando derechos”, alertaron.

Frente a este contexto, UPCN convocó a los trabajadores estatales “a no bajar los brazos y defender el salario, el trabajo y al Estado”.