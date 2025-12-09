UPCN realiza un paro activo y reclama la urgente reapertura de paritarias en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
UPCN lleva adelante un paro activo con volanteadas en las reparticiones públicas. La secretaria gremial, Cristina Melgarejo, explicó a Elonce que reclaman la reapertura de paritarias, tras varios meses sin aumentos salariales y una creciente preocupación por la situación económica.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) desarrollaba este martes un paro activo en distintas reparticiones públicas de Entre Ríos. La medida incluyó acciones visibles en los lugares de trabajo y el reparto de volantes explicativos para informar a los ciudadanos sobre los motivos del reclamo. En Paraná, Elonce recorrió el Registro Civil, donde empleados estatales realizaron una volanteada.
La secretaria gremial de UPCN, Cristina Melgarejo, explicó que se trató de una modalidad inédita para el sindicato. “Es la primera vez que desarrollamos un paro activo; en todas las reparticiones se atiende al ciudadano y se siguen prestando servicios y le explicamos el por qué de esta medida, que consiste en llevar la información y repartir volantes”, indicó.
Según precisó, los trabajadores llevan seis meses sin actualización salarial. “Hace seis meses que no tenemos aumento salarial, conseguimos una fija de 50.000 pesos para julio”, detalló. En ese sentido, remarcó la necesidad de reabrir la negociación con el Ejecutivo provincial. “Pedimos que se reabra la paritaria, que haya una respuesta, porque vamos a cobrar el mismo aguinaldo que en julio dado que la suma fija no influye en el sueldo”, añadió.
Melgarejo expresó su preocupación por la situación económica que enfrentan los trabajadores estatales. “Estamos muy preocupados porque la situación está muy difícil y empeora día a día”, manifestó.
Punto aparte, la dirigente informó que el sindicato continuó trabajando en las recategorizaciones previstas para empleados públicos. “Avanzamos con las recategoraciones, a través del instructivo y reuniones técnicas en las que aportamos cómo creemos que debieran ser con nuestros aportes y estamos que esta semana habría alguna reunión”, señaló.
El proceso involucra a alrededor de 8.000 trabajadores, aunque aclaró que la medida, si bien necesaria, no reemplaza la urgencia salarial. “Las recategoraciones comprenden a 8.000 empleados públicos, pero no es la respuesta para todo, porque si bien queremos las capacitaciones, necesitamos un aumento salarial ya”, sostuvo.
Melgarejo advirtió que, debido al asueto y al receso administrativo, las gestiones podrían postergarse. “De acuerdo a lo que apuntó, con el asueto y el receso, todas las actividades de la administración pública pasan para febrero”, señaló.
Finalmente, la secretaria gremial remarcó el impacto del atraso salarial en la vida cotidiana del personal estatal. “Esperamos que el gobierno entienda el reclamo de los trabajadores porque se cobra, se pagan las cuentas y otra vez se vuelve a empeñarse; la situación es tremendamente difícil y el próximo año será peor”, concluyó.