Tras la reunión del Consejo de Mayo, Adorni anunció el envío de las reformas

El Consejo de Mayo se reunió a las 13.30 en la Casa Rosada para dar un cierre y presentar el informe final que elevarán junto con los proyectos a tratar durante las sesiones extraordinarias, convocadas por el presidente Javier Milei oficialmente vía Boletín Oficial este martes.

Tras el encuentro, el vocero presidencial, Manuel Adorni, encabezó la presentación del informe final del Consejo de Mayo y repasó los principales ejes de las reformas y destacó la participación de representantes políticos, empresariales y sindicales.

En el inicio de la exposición, Adorni recordó que “el 9 de julio del 2023, representantes de 18 provincias argentinas firmaron el Pacto de Mayo con el objetivo de acordar 10 puntos que van a poner nuevamente a la Argentina en la senda del crecimiento”. Indicó que el Consejo debatió ocho de esos diez puntos, ya que la reforma de la coparticipación y la previsional quedaron fuera por requerir condiciones institucionales específicas.

El vocero agradeció a los integrantes del Consejo y destacó el funcionamiento del organismo: “Se hicieron seis reuniones plenarias que contaron con asistencia perfecta de sus miembros. Se trabajó siempre con propuestas escritas para no entrar en discusiones abstractas ni en pérdida de tiempo”.

Adorni confirmó que, durante la tarde, “va a estar colgada toda la información completa en Argentina.gob.ar, incluyendo el informe final del Consejo, los proyectos de ley y los documentos que aportaron los consejeros”.

Inviolabilidad de la propiedad privada

Uno de los puntos centrales del informe aborda cambios en materia de propiedad. Adorni señaló que “la ley de expropiaciones va a disponer de una indemnización al valor del mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes”.

También se refirió a desalojos y ocupaciones: “Se dispondrá la entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión o usurpación”.

Equilibrio fiscal

En cuanto al equilibrio fiscal, el vocero adelantó el envío de un proyecto clave: “Se va a proponer una ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria. La misma prohíbe déficit del presupuesto nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y transforma en delito el gasto sin partida presupuestaria”.

Asimismo, planteó que el Consejo sugiere un acuerdo con las provincias para desalentar el endeudamiento en contextos deficitarios.

Reducción del gasto público

Adorni destacó que nación, provincias y municipios redujeron el gasto consolidado en 2024, pero advirtió que la tendencia se revirtió este año: “En 2025 esta tendencia se cortó. Nación siguió cortando su gasto; provincias y municipios lo subieron”.

A modo de ejemplo, criticó el aumento de tributos locales: “Lo ocurrido en Pilar con la tasa de protección ambiental fue un delirio absolutamente sin sentido”.

Reforma educativa

Respecto del sistema educativo, Adorni precisó que el proyecto “busca otorgar mayor autonomía a las provincias y dentro de ellas a cada institución” y que los padres recuperarán “un rol activo sobre el proyecto educativo de sus hijos”. También explicó que se aplicarán evaluaciones nacionales cuyos resultados “serán públicos, preservando la identidad de alumnos y docentes”.

Reforma tributaria

El Consejo incorporó numerosos cambios tributarios. Adorni resumió: “Va a haber un sistema de liquidación de impuesto a las ganancias simplificado; básicamente, la AFIP hace tu declaración por vos”.

También mencionó reducciones temporales en cargas laborales, incentivos para inversiones y la eliminación de impuestos internos a varios rubros, además de la supresión de los impuestos cedulares.

Recursos naturales

El vocero confirmó que se avanzará en reformas vinculadas al ambiente y la producción: “Se discutió la modificación de la Ley de Glaciares, que será enviada a extraordinarias”. Además, se analizará la Ley de Bosques, el régimen de zona fría y la eliminación de topes de mano de obra para evitar trabas a actividades como la minería.

Modernización laboral

Sobre la reforma laboral, Adorni recordó que el proyecto aún se ajusta pero que ya se conocen sus ejes: “Dentro de modernización laboral, lo que más se destaca es ultractividad, prelación de convenios y carga fiscal laboral”.

También explicó que se incorporan regulaciones para trabajadores autónomos y de plataformas, modificaciones al trabajo agrario y la derogación de la ley de teletrabajo.

Apertura comercial

En materia de comercio exterior, el vocero afirmó: “Argentina es el país más cerrado del mundo ajustado por tamaño”. Por ello, anunció que el Consejo propone implementar plenamente tratados internacionales ya aprobados y avanzar con otros pendientes. Subrayó que aprobar el tratado de cooperación en patentes “sería un paso gigantesco para la comunidad científica nacional, el Conicet y la industria”.

Cierre del Consejo de Mayo

El vocero destacó la trascendencia del trabajo realizado: “Todo el calendario legislativo 2026 va a tener como base el Consejo de Mayo y lo propuesto por cada uno de sus miembros”.

Antes de finalizar, indicó que el Gobierno celebra dos años de gestión y reafirmó su orientación: “Estas cuestiones son las que nos van a llevar a un futuro de libertad y prosperidad. Para eso vinimos a gobernar la Argentina”.

La reunión del Consejo de Mayo

Un gesto clave de este encuentro es la ausencia del representante gremial, Gerardo Martínez, quien durante su última visita por Balcarce 50 se recorrió los pasillos criticando el proyecto laboral que cerró el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Adorni dijo que se ausentó porque no le dio el tiempo ya que estaba volviendo de un viaje desde Washington DC.

Sí estuvieron presentes los demás integrantes: el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; al diputado Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja y el titular de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado. Todos ellos estuvieron presentes en la sala de conferencias para el anuncio.

“Se hicieron seis reuniones plenarias, se crearon mesas técnicas especialmente en las áreas más complejas como laboral y educación, se trabajó siempre con propuestas escritas y hoy lo que estamos haciendo es presentarle a la sociedad un informe de los puntos tratados, un apéndice con los proyecto de ley y otro con los documentos que aportaron los propios consejeros“, resumió Adorni al comienzo de su anuncio, tras agradecer a los miembros.

Además, aclaró que los proyectos los van a tratar en extraordinarias mientras que otras iniciativas se van a enviar durante el período legislativo del 2026.

Además, Sturzenegger tiene planeado visitar el Congreso a las 19 para participar de una reunión de bloque “informal” con los diputados y senadores de La Libertad Avanza para explicarles en privado los puntos centrales que deberán defender durante el tratamiento de los proyectos.

Fundamentalmente, el foco está puesto en la reforma llamada “Modernización Laboral”, ya que esta, junto a la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal, conforma la lista de proyectos que aún no se han dado a conocer.

También hay expectativa sobre la nueva versión del Presupuesto 2026 que el Ministerio de Economía ultimó durante estas últimas semanas en base a las negociaciones que llevó a cabo la Nación con los gobernadores.

Además de estos tres proyectos, también se incluyó en el temario el de Inocencia Fiscal, orientado a elevar los montos considerados por evasión, entre otros puntos clave para inyectar los dólares de la informalidad, y el denominado “Compromiso Nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”, que consiste en penalizar la emisión monetaria.

El Gobierno espera presentarlos hoy para ya este miércoles comenzar a gestionar el tratamiento que se le dará este mes de diciembre. Es posible que se amplíe la convocatoria el 20 de enero y hasta fines de febrero para continuar con otras iniciativas que el Gobierno espera sancionar pronto, como la anticipada reforma tributaria.