El Palmar cumple 60 años como emblema de conservación en Entre Ríos: cómo llegar, tarifas, actividades y festejo

El Parque Nacional El Palmar celebra este 28 de enero seis décadas desde su creación oficial, establecida mediante la Ley Nacional 16.802, publicada en 1966. Ubicado en el departamento Colón, a la altura del kilómetro 198 de la Ruta Nacional 14, el área protegida resguarda uno de los palmares de yatay más extensos y mejor conservados del país.

A lo largo de estos 60 años, el parque se consolidó como un paisaje emblemático de Entre Ríos y un referente regional en políticas de conservación ambiental. Su riqueza ecológica convive con un profundo valor histórico y cultural, vinculado a antiguas estancias, caleras y al desarrollo productivo de la zona.

La conmemoración del aniversario no solo pone en valor el pasado del área protegida, sino que proyecta su futuro como espacio de educación ambiental, turismo responsable y vínculo activo con las comunidades locales.

Un año conmemorativo para celebrar historia y naturaleza

En el marco de este aniversario, el próximo 1º de febrero se realizará el inicio formal del Año Conmemorativo por los 60 años. La jornada incluirá la apertura de una muestra de pintura de naturaleza y la inauguración del nuevo Centro de Visitantes “Tierra de Palmares”.

Estas actividades darán comienzo a una agenda anual orientada a revalorizar la historia del parque, su diversidad ambiental y su rol en la identidad regional. El nuevo centro de visitantes se propone como un espacio clave para la interpretación ambiental y la experiencia educativa de quienes recorren el área.

La propuesta busca fortalecer el vínculo entre conservación y turismo sostenible, promoviendo un acercamiento respetuoso a uno de los ecosistemas más singulares del país.

Cómo llegar, horarios y tarifas vigentes

El acceso a El Palmar puede realizarse en auto desde distintos puntos del país. Desde Colón (Entre Ríos), se llega por la RN 14; desde Buenos Aires, por el Complejo Zárate–Brazo Largo, RN 12 y RN 14 (365 km); desde Santa Fe–Paraná, por RN 18 hasta Concordia y luego RN 14 (315 km); y desde Rosario, por el Viaducto Rosario–Victoria, RP 26, RP 39 y RN 14 (320 km).

Los horarios de apertura y cierre son de 8 a 18 entre abril y noviembre, y de 7 a 19 de diciembre a marzo. Las tarifas vigentes desde el 6 de enero de 2025 establecen un valor general de $20.000, con precios diferenciales para residentes nacionales, provinciales y estudiantes, además de múltiples categorías exentas de pago.

Tarifa general

$ 20.000

Residentes nacionales

$ 7.000

Residentes provinciales

$ 5.000

Estudiantes

$ 5.000

Exentos de pago

No deberán abonar derechos de acceso a las áreas protegidas las siguientes personas:

Jubilados y Pensionados Niños de 0 a 5 años Visita Educativa Personas con Discapacidad Residentes locales Visitas protocolares Agentes de la Administración de Parques Nacionales Guías y Coordinadores Veteranos de la Guerra de Malvinas

Tarifas para vehículos

Vehículos de alquiler con chofer, taxis y remises

$ 1290

Vehículos desde 6 hasta 15 asientos inclusive

$ 1710

Vehículos de 16 a 30 asientos inclusive

$ 3430

Vehículos de más de 30 asientos

$ 5130

Actividades únicas con expertos locales

El parque ofrece una amplia variedad de actividades: senderos peatonales y vehiculares, miradores del río Uruguay, observatorios de aves, avistaje de fauna, recorridos históricos y accesos adaptados para personas con discapacidad, consolidándose como un destino ideal para disfrutar de la naturaleza durante todo el año:

Senderos de acceso peatonal desde el Centro de visitantes.

Sendero al Sitio Histórico “Calera del Palmar”.

Bajada al arroyo Los Loros.

Miradores del río Uruguay.

Jardines de la Intendencia y Casco Histórico de la Estancia el Palmar (son accesibles a personas con discapacidad).

Senderos de acceso vehicular.

Camino al Sitio Histórico y Playa. Hay servicio de guardavidas durante los meses de enero y febrero.

Camino al Mirador del arroyo Los Loros (es ideal para recorrerlo en bicicleta todo-terreno).

Camino al Mirador de La Glorieta.

Camino al Mirador del Arroyo El Palmar.

Observatorio de aves “Del pastizal” y “De la Selva”.

Sendero Yatay.

Avistaje de fauna. El horario más recomendado es por la tarde, a partir de las 18 hs. para ver carpinchos (sobre la calle de acceso) y a la noche vizcachas (en el Área de Servicios). En tanto para las aves los mejores horarios son la mañana temprano y el atardecer.