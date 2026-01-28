 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Conservación de la fauna

Día mundial del gato montés: estudios y rescates para proteger la especie en la región

28 de Enero de 2026
En el marco de la conmemoración internacional del 28 de enero, especialistas destacan el rol ecológico del felino silvestre que habita la región. Monitoreos con cámaras trampa, rescates y tareas educativas buscan reducir atropellamientos y conflictos con áreas rurales.

Cada 28 de enero se conmemora el Día Mundial del gato montés, una fecha impulsada por investigadores de Sudamérica para visibilizar el trabajo científico y las acciones de conservación de esta especie que también habita en Entre Ríos. En ese contexto, docentes y especialistas remarcan la importancia de estudiar su presencia y promover la convivencia con las comunidades rurales.

 

El gato montés, un pequeño felino silvestre que pesa entre cuatro y seis kilos, cumple un rol clave en los ecosistemas al controlar poblaciones de roedores y aves. Sin embargo, enfrenta amenazas vinculadas a atropellamientos en rutas, pérdida de hábitat y conflictos con producciones domésticas.

 

 

El docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral, Norberto Muzzachodi, explicó que la iniciativa del día mundial surgió en 2020 a partir de una red de científicos de Argentina, Brasil y Uruguay que propusieron utilizar a la especie como “paraguas”, es decir, como referencia para estudiar la salud general de los ambientes naturales.

 

Monitoreo y registros en la región

 

En reservas naturales cercanas a la provincia, los equipos de investigación trabajan con cámaras trampa que permiten registrar el paso de animales de manera no invasiva. Esas imágenes ayudan a cuantificar ejemplares y conocer los ambientes que frecuenta el gato montés.

 

 

A partir de esos monitoreos, se publicaron estudios sobre su distribución y comportamiento, además de detectar otras especies asociadas como pumas, yaguarundíes y gatos del pajonal. También se analizan problemáticas actuales, como la presencia de fauna exótica o la fragmentación de hábitats.

 

Los registros muestran que se trata de una especie relativamente común en la región, aunque vulnerable a riesgos cotidianos. Según datos nacionales, se ubica entre los mamíferos más afectados por atropellamientos en rutas rurales.

 

Rescate, educación y convivencia

 

Otro eje del trabajo tiene que ver con la convivencia con productores y escuelas agrotécnicas. Cuando el gato montés ingresa a gallineros en busca de alimento, se promueven medidas preventivas y se articulan rescates con la Dirección de Fauna para evitar que los animales sean sacrificados.

 

Docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral, Norberto Muzzachodi. Foto: Elonce.

 

Además, se desarrollan charlas educativas y visitas guiadas a áreas naturales protegidas para que estudiantes y vecinos conozcan la fauna local y comprendan su función ecológica.

 

Desde el ámbito académico destacan que la conservación no solo implica investigar, sino también informar. Por eso, ante la presencia de un ejemplar, recomiendan no intervenir y dar aviso a los organismos oficiales.

 

 

La conmemoración busca precisamente eso: que el gato montés, una especie cercana y muchas veces invisible, se convierta en símbolo del cuidado de los ambientes naturales de la región.

 

Día mundial del gato montés: cómo se protege la especie

