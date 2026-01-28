El Parque General San Martín, una opción ideal para disfrutar el verano cerca de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Ubicado a tan solo 20 km de la ciudad de Paraná, el Parque General San Martín se presenta como un destino ideal para aquellos que buscan escapar de la rutina y disfrutar de la naturaleza. Tiene una rica biodiversidad y diversas actividades para todas las edades.
El Parque está abierto todos los días de 8 a 20 horas, y ofrece diversas opciones para disfrutar al aire libre. Entre los servicios más destacados se encuentran el camping, dos senderos para recorrer y una playa habilitada con guardavidas desde el viernes hasta el domingo, de 13 a 19 horas. Es un lugar perfecto para pasar una mañana o tarde agradable en familia o con amigos. Graciela Urich, encargada de Educación, indicó a Elonce que "la gente puede usar el sector de camping, hacer asado, disfrutar la sombra y hacer los senderos. La playa como balneario se habilita de viernes a domingo solamente. Se puede acampar todos los días. La proveduría solo funciona los fines de semana".
Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se permite el ingreso de mascotas al parque debido a diversas restricciones. Los visitantes pueden traer elementos como kayaks o tablas para disfrutar del arroyo, y están habilitados para realizar excursiones fotográficas, avistamiento de aves o senderismo.
Para aquellos interesados en realizar actividades especiales, se ofrece el servicio de canotaje, brindado por el emprendedor local “A Remarla”, quien ofrece recorridos guiados por el arroyo los fines de semana. Esta actividad no solo permite disfrutar del paisaje, sino que también ofrece una experiencia única para observar la fauna y flora del lugar, incluyendo especies de aves y la biodiversidad del arroyo. "Pueden disfrutar de la luna llena, el arroyo, conocer sobre las especies y demás. A todo lo deben coordinar previamente con el emprendedor", dijo.
El Parque San Martín es hogar de una gran variedad de especies animales. Se han identificado alrededor de 230 especies de aves, un número considerablemente alto para la región. Además, los mamíferos que suelen dejarse ver incluyen zorros, guazunchos, ciervos axis y mulitas, especialmente en esta época del año. No obstante, también se pueden observar serpientes, principalmente en épocas de calor moderado, aunque no son comunes durante las olas de calor extremo.
Ante la sequía que afecta a la región, el parque se encuentra en riesgo de incendios. Las autoridades piden a los visitantes extremar las precauciones al realizar actividades que impliquen fuego. Se recomienda hacer uso exclusivo de los asadores habilitados, evitar hacer fuego en el suelo, y tener especial cuidado con las colillas de cigarrillos. Además, se debe evitar dejar vidrio roto en el suelo, ya que este puede funcionar como una lupa y generar focos de incendio.
El costo de acceso al parque es de 2500 pesos por persona mayor de 12 años y 2500 pesos por vehículo. El parque ofrece una experiencia completa de contacto con la naturaleza, pero también invita a los visitantes a tener en cuenta las medidas de seguridad y conservación del entorno.