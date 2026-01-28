Se reabre la puerta para que Lionel Messi juegue la Copa Libertadores

La posibilidad de ver a Lionel Messi disputando la Copa Libertadores volvió a instalarse en la agenda del fútbol continental después de declaraciones públicas de dirigentes del Inter Miami y de la Conmebol. Aunque todavía no existe una definición formal, el tema comenzó a debatirse a nivel institucional y abrió un escenario que, hasta hace poco, parecía lejano.

El punto de partida fue la postura de Jorge Mas, uno de los propietarios del club estadounidense, quien reconoció que mantiene conversaciones con Alejandro Domínguez para que equipos de la MLS y, en general, de la Concacaf, puedan integrarse nuevamente a competiciones como la Libertadores y la Sudamericana. Según expresó, se trata de un “sueño” que permitiría elevar el nivel deportivo y el interés global de los torneos.

Gestiones entre confederaciones

Desde la Conmebol confirmaron que el asunto está sobre la mesa, aunque aclararon que la decisión no depende exclusivamente del organismo sudamericano. Domínguez explicó que cualquier avance deberá resolverse primero dentro de la Concacaf, respetando los acuerdos vigentes entre ambas confederaciones.

Lionel Messi podría jugar el torneo más importante de Sudamérica. Foto: Archivo.

En la misma línea, el director de desarrollo de la Conmebol, Nery Pumpido, señaló que existen diálogos, pero aún no hay definiciones concretas. De todos modos, dejó abierta la posibilidad al remarcar que en el fútbol los escenarios pueden cambiar con rapidez y mostró su entusiasmo ante la chance de que Lionel Messi dispute el torneo más importante del continente.

Antecedentes y contexto deportivo

La idea no resulta inédita. Entre 1998 y 2016, clubes mexicanos participaron regularmente de la Libertadores, incluso con presencias en instancias decisivas. Ese antecedente alimenta la expectativa de que un esquema similar pueda repetirse.

Si se concretara el regreso de equipos de la MLS, el Inter Miami tendría la oportunidad de competir y, con ello, aparecería la opción de que Lionel Messi juegue la Libertadores por primera vez en su carrera. Por ahora, se trata de un proyecto en evaluación, pero el solo debate ya generó expectativa en hinchas y dirigentes de toda la región.