Boca visita a Estudiantes en un duelo especial por Ascacíbar: horarios y formaciones

Boca vuelve a escena esta noche con una salida exigente a La Plata, donde enfrentará a Estudiantes por la segunda jornada del Torneo Apertura. El encuentro se disputará desde las 22.15 en el estadio Jorge Luis Hirschi y encuentra al conjunto azul y oro en pleno proceso de consolidación, luego de un arranque que dejó mejores sensaciones en comparación con el cierre de la temporada pasada.

Con la Copa Libertadores como gran objetivo del año, la dirigencia terminó de moldear el plantel en el mercado de pases y ahora el cuerpo técnico busca respuestas dentro del campo. Sin embargo, la previa no llega sin contratiempos: las lesiones y las ausencias obligaron a modificar la estructura habitual del equipo.

Un partido con contexto especial

El cruce tendrá un ingrediente extra que atraviesa la semana. La reciente transferencia de Santiago Ascacíbar, quien era capitán y símbolo del Pincha, al conjunto de la Ribera generó repercusiones inmediatas en ambos lados. Si bien el mediocampista no será parte del duelo, su salida le sumó tensión a un encuentro que ya de por sí suele ser intenso.

La expectativa se traslada tanto al juego como al clima que se vivirá en las tribunas, en un estadio que promete ser escenario de una noche caliente.

Ascacíbar fue presentado en Boca. Foto: Archivo.

Las bajas y el posible once del Xeneize

El entrenador Claudio Úbeda debe rearmar el ataque ante una seguidilla de ausencias. Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez continúan fuera de consideración, mientras que Alan Velasco sufrió un esguince de rodilla izquierda y estará varias semanas sin actividad.

Frente a este panorama, Boca se perfila con Agustín Marchesín en el arco; una defensa integrada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; en el mediocampo se moverían Tomás Belmonte, Leandro Paredes y Williams Alarcón; y en ofensiva aparecerían Kevin Zenón, Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

El Pincha y su apuesta en casa

Estudiantes, por su parte, intentará hacerse fuerte como local y dejar atrás los movimientos recientes del mercado. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez formaría con Fabricio Iacovich bajo los tres palos; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Gastón Benedetti —o Eros Mancuso— en la última línea; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Cristian Medina en la zona central; y el tridente ofensivo compuesto por Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez.

Datos del encuentro

El partido comenzará a las 22.15, contará con arbitraje de Pablo Echavarría y será televisado por ESPN Premium. Para Boca, será una nueva medida para ratificar su crecimiento; para Estudiantes, la oportunidad de dar un golpe ante su gente.