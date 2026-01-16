 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Espectáculos Vuelven a Miami

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo despidieron sus días en Rosario con una postal romántica

La imagen de ambos abrazados al borde de la pileta volvió a generar un fuerte impacto en redes y mensajes de afecto por parte de seguidores de todo el mundo.

16 de Enero de 2026
Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.
Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. Foto: Instagram.

Las vacaciones de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo en Rosario avanzan en su tramo final y, en las últimas horas, una publicación en redes volvió a captar la atención. La pareja compartió una foto abrazados al borde de la pileta, en una escena veraniega que funcionó como despedida de los días de descanso en Argentina. El contenido sumó miles de interacciones y comentarios en pocos minutos.

 

 

Repercusiones en redes y una postal familiar

 

La imagen difundida por Antonella Roccuzzo tuvo impacto inmediato. Entre mensajes afectuosos, emojis y referencias a sus vacaciones, usuarios destacaron la cercanía entre la pareja y la escasa cantidad de fotos que comparten durante el receso. El propio Lionel Messi respondió a la publicación con emojis, lo que profundizó el alcance de la publicación y multiplicó su circulación en plataformas digitales.

 

Antonella Roccuzzo. Foto: Instagram
Antonella Roccuzzo. Foto: Instagram

Las vacaciones en Rosario incluyeron reuniones familiares, días de descanso y una agenda privada, sin actividades públicas destacadas. Para la audiencia digital, el posteo significó una de las pocas postales del verano del capitán argentino en su ciudad natal.

 

Regreso deportivo y objetivo internacional

 

Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, Lionel Messi viajará a Miami para reincorporarse a los entrenamientos del Inter Miami tras un mes sin competencia. El club estadounidense iniciará el sábado su preparación con una gira sudamericana confirmada que incluye amistosos en Perú, Colombia y Ecuador.

 

 

 

El delantero mantendrá la mira puesta en el 2026, con desafíos deportivos relevantes tanto con su equipo como con la Selección Argentina camino al Mundial. Mientras tanto, el tramo final de las vacaciones en Rosario marcó el cierre de un año intenso y la recarga necesaria de cara a un calendario exigente.

