El exclusivo vino que toma Messi con gaseosa: cuánto cuesta y cómo comprarlo

En una reciente entrevista, Lionel Messi sorprendió al revelar que su bebida predilecta para las celebraciones y para "animarse a bailar" es el vino con Sprite. Sin embargo, lejos de las versiones que circulaban, el capitán de la Selección Argentina elige para esta mezcla una pieza de su exclusiva línea personal: el Syrah de la "Lionel Collection".

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el "Diez" utiliza este tinto de alta gama, identificado por su elegante etiqueta blanca, para disfrutar de lo que él llama su "champagne cordobés" en la intimidad de su hogar o en los festejos del Inter Miami.

Calidad premium para un gusto popular

El vino que Messi elige mezclar con soda de lima-limón no es una etiqueta de supermercado, sino un producto de excelencia internacional:

-Origen y Elaboración: Es producido por la bodega italo-suiza MM Winemaker, que cuenta con más de 500 premios internacionales. Aunque la sede está en Suiza, las uvas provienen de la tradicional región de Puglia, en el sur de Italia.

-Perfil del Syrah: Se caracteriza por sus aromas a frutos negros maduros, especias y un delicado toque mineral, diseñado originalmente para maridar con carnes asadas o quesos estacionados.

-Filosofía: "Siempre busco que lo que lleva mi nombre sea algo con lo que me identifique, que tenga calidad y esté hecho con dedicación", expresó el futbolista sobre este proyecto.

¿Cuánto cuesta y cómo comprarlo?

Para quienes deseen emular el "permitido" del mejor del mundo, el acceso es exclusivo y tiene un costo acorde a su categoría:

-Precio: La botella tiene un valor de 60,32 euros más IVA.

-Costo en pesos: Al tipo de cambio euro de este miércoles 7 de enero ($1.719,18 para la venta), el valor por unidad ronda los $103.700, sin contar los impuestos adicionales por compra al exterior.

-Punto de venta: La colección no se encuentra en góndolas locales; está disponible únicamente a través de la tienda online oficial de la bodega: https://www.mmwinemaker.com .

Con esta elección, Messi demuestra que, aunque mantiene gustos sencillos y tradiciones bien argentinas como el vino con soda, no descuida la calidad de los productos que elige para sus momentos de relax, publicó NA.