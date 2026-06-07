Un hombre murió tras caer desde un segundo piso mientras utilizaba una cinta en un gimnasio

Una tragedia sacudió este sábado a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Un hombre de 69 años murió luego de sufrir una caída desde el segundo piso de un gimnasio mientras realizaba actividad física sobre una cinta de correr.

La víctima fue identificada como Roberto Juan Cafasso. El hecho ocurrió minutos después de las 14 en una sucursal ubicada sobre la avenida Sarmiento al 4114, donde el hombre entrenaba habitualmente.

Según las primeras informaciones obtenidas por los investigadores, Cafasso utilizaba una de las cintas de correr instaladas en el sector de musculación y cardio del gimnasio, ubicado en la planta superior del establecimiento.

Cómo ocurrió el accidente

Las circunstancias exactas del hecho aún son materia de investigación. De acuerdo con los datos preliminares, el hombre habría tropezado mientras se encontraba sobre la máquina de entrenamiento y perdió el equilibrio.

Los peritajes intentan determinar qué ocurrió en los instantes previos al accidente y si existió algún otro factor que contribuyera a la caída.

Lugar del hecho.

Al no lograr sujetarse de ningún elemento de seguridad o estructura cercana, terminó precipitándose desde la segunda planta del gimnasio e impactó violentamente contra el suelo.

Falleció en el lugar

Como consecuencia de las graves heridas sufridas, el hombre murió en el acto. Las lesiones provocadas por el impacto hicieron imposible cualquier maniobra de asistencia inmediata por parte de quienes se encontraban en el establecimiento.

Tras un llamado al servicio de emergencias, una ambulancia llegó al lugar y los profesionales médicos constataron el fallecimiento de la víctima.

El episodio generó conmoción entre los presentes y motivó un importante despliegue de seguridad en la zona. Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para preservar la escena y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Mientras continúa la investigación para esclarecer cómo se produjo la caída, el trágico episodio ocurrido en el gimnasio de Bahía Blanca volvió a poner el foco sobre las condiciones de seguridad en espacios destinados a la práctica de actividad física y sobre las circunstancias que rodearon el fatal accidente.