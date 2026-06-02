Iba al gimnasio, robaba tarjetas de los casilleros y hacía compras con un posnet oculto

Un insólito episodio delictivo terminó con un hombre detenido después de ser acusado de robar tarjetas bancarias de los casilleros de un gimnasio de Rosario y utilizarlas para realizar operaciones con un posnet que llevaba encima.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado sobre calle Salta al 1600 y comenzó a investigarse después de la denuncia presentada por una mujer de 36 años, quien detectó movimientos extraños en su cuenta bancaria.

Según expuso ante la Policía, el sospechoso aprovechaba momentos de distracción para sacar las tarjetas de los lockers personales, efectuar operaciones dentro del propio gimnasio y luego devolver los plásticos a su lugar original.

Cómo descubrieron la maniobra

De acuerdo a la denuncia, la víctima logró identificar al sospechoso tras revisar las cámaras de seguridad del establecimiento.

Las imágenes habrían mostrado al hombre manipulando pertenencias ajenas y utilizando un posnet portátil para concretar distintas operaciones bancarias dentro del local.

Además, las filmaciones también habrían detectado maniobras similares contra otros clientes del gimnasio, lo que hizo crecer la preocupación entre quienes asistían habitualmente al lugar.

La denunciante indicó que ya había realizado varias presentaciones previas por hurto y estafa vinculadas al mismo hombre.

🎥🔒 Quedó grabado: un hombre fue detenido en un gimnasio de Salta al 1600, acusado de tomar tarjetas bancarias de los lockers, realizar consumos con un posnet y devolverlas para no ser descubierto. La maniobra fue detectada a través de las cámaras de seguridad. pic.twitter.com/OOSDSrbLbB — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) June 2, 2026

El detenido tiene 39 años

El acusado fue identificado como Leandro I., de 39 años, quien finalmente fue aprehendido por personal policial este lunes por la noche.

Tras el operativo, fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el caso está siendo analizado bajo las figuras de hurto y estafa, debido al uso indebido de los datos bancarios obtenidos mediante las tarjetas sustraídas.

Los investigadores buscan determinar además si existen más víctimas afectadas por el mismo modus operandi dentro del gimnasio.