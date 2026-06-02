Impulsan estrategias para mejorar la gestión de residuos en municipios y comunas

REDACCIÓN ELONCE
Autoridades provinciales encabezaron una jornada de capacitación sobre gestión integral de residuos destinada a gobiernos locales. Destacaron a Elonce la importancia de la separación en origen y la educación ambiental.
La gestión integral de residuos fue el eje de una jornada de capacitación desarrollada este martes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La actividad estuvo dirigida a representantes de municipios y comunas de Entre Ríos, con el objetivo de fortalecer las herramientas de planificación y promover prácticas sustentables en todo el territorio provincial.
La vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, encabezaron la apertura del encuentro y remarcaron la necesidad de avanzar en políticas que permitan mejorar el tratamiento de los residuos y reducir su impacto ambiental.
Durante la presentación, Aluani sostuvo a Elonce que la gestión de residuos es una temática estratégica que involucra a toda la sociedad y que está directamente vinculada con la salud pública, el cuidado ambiental y la calidad de vida de los ciudadanos.
La separación en origen como eje central
Uno de los principales temas abordados durante la capacitación fue la separación de residuos en origen, considerada el primer paso para desarrollar un sistema eficiente de recuperación y reciclado.
Bernaudo explicó a Elonce que "cerca del 40 por ciento de los materiales que habitualmente se descartan pueden tener una nueva utilidad si se realiza una correcta clasificación". En ese sentido, destacó la importancia de generar cadenas de valor asociadas al reciclaje y al aprovechamiento de materiales recuperables.
El funcionario señaló además que una adecuada gestión de residuos contribuye a proteger recursos esenciales como el suelo y el agua, evitando procesos de contaminación que afectan tanto al ambiente como a las actividades productivas.
Trabajo conjunto con municipios y comunas
Las autoridades coincidieron en que los gobiernos locales tienen un rol central en la implementación de estas políticas, aunque remarcaron que la Provincia debe acompañar con asesoramiento, capacitación y apoyo técnico.
Según explicaron, la jornada también permitió compartir experiencias exitosas y analizar proyectos desarrollados en distintas localidades, con el objetivo de replicar modelos que hayan demostrado buenos resultados.
Asimismo, indicaron que el fortalecimiento de sistemas regionales y de trabajo conjunto entre municipios podría facilitar futuras inversiones en infraestructura destinada al tratamiento y disposición final de residuos.
Educación ambiental y participación ciudadana
Otro de los aspectos destacados fue la necesidad de profundizar las campañas de concientización y educación ambiental, especialmente en las escuelas. Tanto Aluani como Bernaudo señalaron que los niños suelen ser promotores de hábitos sustentables dentro de sus hogares y desempeñan un papel clave en la incorporación de nuevas conductas.
La vicegobernadora afirmó que la prevención y la promoción son herramientas fundamentales para lograr cambios duraderos y sostuvo que la separación de residuos debe convertirse en una práctica cotidiana para garantizar una provincia más ordenada y sostenible.
La capacitación formó parte de una estrategia orientada a fortalecer la gestión ambiental en Entre Ríos, promoviendo una mayor articulación entre los distintos niveles de gobierno y fomentando la participación activa de la comunidad en el cuidado del ambiente.