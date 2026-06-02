La advertencia de Lionel Scaloni antes del Mundial 2026: “Nadie llega al 100%”

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni analizó cómo llega la Selección Argentina a la defensa del título conseguido en Qatar y reconoció que alcanzar el máximo nivel físico y futbolístico será un desafío para todos los equipos.

El entrenador de la Albiceleste aseguró que el plantel llega “bien”, aunque admitió que es complicado afrontar una Copa del Mundo con todos los jugadores en plenitud.

“Estamos bien. Por suerte tenemos una base, muchos jugadores, diría un 60 o 70%, que son siempre los mismos”, explicó Lionel Scaloni durante una entrevista brindada al diario Olé.

Scaloni y el presente de la Selección

El técnico destacó la importancia de mantener una estructura consolidada dentro del plantel, algo que, según explicó, facilita el funcionamiento colectivo del equipo.

“Eso ayuda a que cuando te juntás, todas esas dudas se disipan: al conocerse, al saber cómo jugamos y qué es lo que queremos”, señaló el entrenador campeón del mundo.

Además, Lionel Scaloni remarcó que la situación no es exclusiva de Argentina y que todas las selecciones atraviesan preocupaciones similares en la previa del Mundial.

“Imagino que todas las selecciones estarán de la misma manera, preocupadas por el inicio del Mundial y por que los jugadores lleguen bien”, expresó.

En ese sentido, dejó una frase que rápidamente generó repercusión: “Es muy difícil llegar al 100%, al máximo de las posibilidades, pero estamos bien”.

Los candidatos al Mundial 2026

Durante la entrevista, Lionel Scaloni también habló sobre la presión de defender el título conseguido en Qatar 2022 y dejó en claro que Argentina siempre llega a los Mundiales con el cartel de candidata.

“Cada vez que Argentina juega un Mundial siempre es protagonista. Eso no va a cambiar”, sostuvo el DT. Además, enumeró a varias selecciones que considera candidatas a pelear por el título mundial.

Entre ellas mencionó a España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay, Marruecos y Croacia, además de la propia Argentina. “No sé si son diez o doce selecciones las que pueden pelear el Mundial”, comentó el entrenador.

La preparación de Argentina en Estados Unidos

Mientras tanto, la Selección Argentina continúa trabajando en Kansas, donde realiza su preparación para la Copa del Mundo. Este martes el plantel llevará adelante una nueva práctica y el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución física de algunos futbolistas que llegan con molestias.

Además, Lionel Scaloni comenzará a definir el equipo para el amistoso frente a Honduras, previsto para el próximo sábado. El debut oficial de Argentina en el Mundial 2026 será el martes 17 de junio frente a Argelia, por la primera fecha del Grupo J.