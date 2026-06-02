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Espacio Institucional Municipalidad de Paraná

La Municipalidad seleccionó los talleres para el programa Talleres Culturales Barriales 2026

Los proyectos formarán parte del programa Talleres Culturales Barriales 2026, una iniciativa orientada a fortalecer el acceso a la cultura y promover espacios de encuentro, formación y participación en distintos puntos de la ciudad.

2 de Junio de 2026

Los proyectos formarán parte del programa Talleres Culturales Barriales 2026, una iniciativa orientada a fortalecer el acceso a la cultura y promover espacios de encuentro, formación y participación en distintos puntos de la ciudad.

La convocatoria, enmarcada en la Ordenanza N° 10.116, estuvo destinada a talleristas, educadores y hacedores culturales de Paraná. En esta edición se presentaron propuestas vinculadas al teatro, la danza, los títeres, las artes visuales, la literatura, el circo, la música y las manualidades, entre otras disciplinas.

Los talleres se desarrollarán en Centros Integradores Comunitarios, Salones de Usos Múltiples, comisiones vecinales y organizaciones sociales, con encuentros semanales destinados a infancias, adolescencias y público en general.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó el desarrollo del programa y la participación de la comunidad cultural en esta nueva edición, y señaló que “esta propuesta busca fortalecer los vínculos entre el Estado y el territorio a través de espacios de formación, encuentro y acceso a bienes culturales en los barrios”.

 

Talleres seleccionados

 

Lunes

 

10 a 11:30 horas | Teatro

Infancias

CIC Humito

Estado de Palestina y Cortada 1009

Tallerista: Antonella Fernández Pabón

 

15 a 16:30 horas | Danzas Urbanas

Infancias y adolescencias

CAPS Charrúa

Poeta José Murga y Poeta Seri, barrio Las Rosas

Tallerista: Juliana Nair Godoy

 

15:30 a 17 horas | Danza

Infancias

Merendero Pancita Feliz | Barrio San Martín

Ameghino y calle 1316

Tallerista: Constanza Sampietro

 

15:30 a 17 horas | Artes Visuales

(Cada 15 días – consultar con el espacio)

Adolescencias

Merendero Boina de Vasco | Barrio Anacleto Medina

Juan Aníbal Vives 1623

Tallerista: Lau Claus

 

17 a 18:30 horas | Cerámica

Infancias y adolescencias

Biblioteca Laura Vicuña | Barrio Los Arenales

Calle El Patí y El Manguruyú

Tallerista: Fabio Moreira

 

17:30 a 19 horas | Cerámica

Infancias

Comisión Vecinal Jardín de las Américas

Ricardo Balbín 751 | Comunidad Vecinal de las Américas

Tallerista: Nancy Larrart

 

 

Martes

 

15 a 16:30 horas | Costura Creativa

Adolescencias

SUM Comisión Vecinal Nueva Ciudad | Barrio La Nueva Ciudad

Calle 1406 entre Carlos Darwin y calle 1404

Tallerista: Milagros Burgos

 

17 a 18:30 horas | Artes Visuales

Infancias

Merendero Los Juniors | Barrio Macarone

Manuel Dorrego 750

Tallerista: Analía Mayer

 

18:30 a 20 horas | Expresión Corporal

Infancias y adolescencias

Biblioteca Popular Caminantes | Barrio Los Gobernadores

Gdor. José F. Antelo entre Gdor. Basavilbaso y Dr. Fco. Medus

Tallerista: Luciano Caminos

 

 

Miércoles

 

10:15 a 11:45 horas | Artes Visuales

(Cada 15 días – consultar con el espacio)

Adolescencias

Merendero Boina de Vasco | Barrio Anacleto Medina

Juan Aníbal Vives 1623

Tallerista: Lau Claus

 

15:30 a 17 horas | Artes Plásticas y Grabado

Infancias y adolescencias

Comisión Vecinal Mariano Moreno

Alvar Núñez Cabeza de Vaca 1222

Tallerista: Berenise Fernández

 

15:30 a 17 horas | Artes Visuales

Infancias

Comisión Vecinal El Morro

Alfredo Dugratty y Simón Bolívar

Tallerista: Luciano Ávila

 

16 a 17:30 horas | Taller de Mural Colectivo

(+ sábados, jornadas extendidas)

Infancias y adolescencias

Comisión Vecinal Rocamora

Santo Domínguez 113

Tallerista: Adrián Alejandro Carreira

 

17 a 18:30 horas | Humor Gráfico e Historieta

Infancias

SUM San Jorge

Luis Palma y Luis E. Vernet

Tallerista: Maximiliano Sanguinetti

 

17 a 18:30 horas | Confección de Juguetes Populares

Infancias

CIC Este

Vicegobernador Luis Chaile y Roque Sáenz Peña

Tallerista: Fabio Deganutti

 

17:30 a 19 horas | Teatro y Movimiento

Adolescencias

Salón Vecinal Jardines del Sur

Villa San Benito y Floriano Zapata

Tallerista: Carmen Alday

 

 

Jueves

 

14 a 15:30 horas | Arte y Muralismo

Preadolescencias

Centro de Salud Mental para las Juventudes | Barrio Nueva Esperanza

Salvador Caputto 2656

Tallerista: Maricel Silva

 

16:30 a 18 horas | Murga, Circo y Teatro

Infancias

CIC La Floresta

El Resero y Burmeister

Tallerista: Lucas Báez

 

16:30 a 18 horas | Batucada

Infancias y adolescencias

Centro Socio-comunitario Cultural “La Casita de los Gurises” | Barrio Mosconi

Antonio Franzotti entre Estado de Palestina y Alberto Ginastera

Tallerista: Carla Zárate

 

17 a 18:30 horas | Teatro - Batucada

Infancias y adolescencias

Centro Comunitario Toma Nueva

El Pacú entre El Surubí y Camino Costero

Tallerista: Dimas Santillán

 

17 a 19:30 horas | Percusión

Infancias y adolescencias

Biblioteca Pedro Lemebel | Barrio El Sol

Santos Vega, galería comercial El Sol frente a Escuela Nº3 Bazán y Bustos

Tallerista: Gustavo Pérez

 

 

Viernes

 

17 a 18:30 horas | Circo

Infancias

Centro Comunitario Guiraldes (Plaza de los Trabajadores)

Ricardo Güiraldes y calle Junín

Tallerista: Leandro Bogado

 

17:30 a 19 horas | Percusión

Infancias y adolescencias

Biblioteca Colibrí | Barrio Padre Kolbe

Santa Elena y Virgen Nuestra Señora de Luján

Tallerista: Víctor Fluckiger

 

18 a 19:30 horas | Percusión

Infancias

Centro Comunitario Los Berros | Barrio Los Berros

Moisés Lebensohn y cortada 832

Tallerista: María José Scattini

 

18 a 19:30 horas | Teatro

Infancias y adolescencias

Comisión Vecinal Villa Sarmiento

Francisco Soler 1663

Tallerista: Tamara Princic

 

 

Sábado

 

10 a 11:30 horas | Taller de Ritmos y Exploración Corporal

Infancias y adolescencias

Comisión Vecinal Balbi

Boulevard Sarmiento 884

Tallerista: Natalia Nader

 

10 a 11:30 horas | Teatro

Infancias

Comisión Vecinal Bajada Grande

Avenida Estrada 3600

Tallerista: Isabella Agustina Sánchez

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