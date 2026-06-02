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Policiales Violencia en Gualeguay

Tras la difusión de un video, investigan agresión a una persona en situación de calle

La Policía inició una causa de oficio luego de que se viralizaran imágenes del ataque ocurrido en Gualeguay. Buscan identificar tanto a la víctima como a los presuntos agresores, que serían menores de edad.

2 de Junio de 2026
Investigan violento hecho en Gualeguay
Investigan violento hecho en Gualeguay Foto: L Ortiz Digital

La Policía inició una causa de oficio luego de que se viralizaran imágenes del ataque ocurrido en Gualeguay. Buscan identificar tanto a la víctima como a los presuntos agresores, que serían menores de edad.

La Policía de Gualeguay inició una investigación de oficio para esclarecer una agresión sufrida por una persona en situación de calle, luego de que un video del hecho comenzara a circular en redes sociales y generara repercusión entre vecinos de la ciudad.

 

Las imágenes, que se viralizaron en las últimas horas, muestran a un grupo de jóvenes que rodea a la víctima en la vía pública y la agrede mientras esta se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Tras el ataque, los involucrados se retiraron del lugar.

 

Consultado sobre el hecho, el jefe de Policía de Gualeguay, confirmó a Elonce que hasta el momento no se había radicado ninguna denuncia formal vinculada al episodio.

"No tenemos denuncia al respecto. Se inició una causa de oficio a raíz del video, a fin de individualizar a ambas partes, me refiero a la víctima y a los agresores, posiblemente todos menores de edad", indicó la autoridad policial.

 

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la agresión ni sobre la identidad de las personas involucradas.

Temas:

Agresión Gualeguay Situación de calle Investigación
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