Tras la difusión de un video, investigan agresión a una persona en situación de calle

La Policía de Gualeguay inició una investigación de oficio para esclarecer una agresión sufrida por una persona en situación de calle, luego de que un video del hecho comenzara a circular en redes sociales y generara repercusión entre vecinos de la ciudad.

Las imágenes, que se viralizaron en las últimas horas, muestran a un grupo de jóvenes que rodea a la víctima en la vía pública y la agrede mientras esta se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Tras el ataque, los involucrados se retiraron del lugar.

Consultado sobre el hecho, el jefe de Policía de Gualeguay, confirmó a Elonce que hasta el momento no se había radicado ninguna denuncia formal vinculada al episodio.

"No tenemos denuncia al respecto. Se inició una causa de oficio a raíz del video, a fin de individualizar a ambas partes, me refiero a la víctima y a los agresores, posiblemente todos menores de edad", indicó la autoridad policial.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la agresión ni sobre la identidad de las personas involucradas.