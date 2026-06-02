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Sociedad Tucumán

Detuvieron a cuatro pasajeros que viajaban en colectivo con 376 cápsulas de cocaína ingeridas

Los pasajeros viajaban en un colectivo que había partido desde Jujuy. Estudios médicos confirmaron que habían ingerido 376 cápsulas con cocaína, con un peso total superior a cuatro kilos.

2 de Junio de 2026
Las cápsulas incautadas
Las cápsulas incautadas

Los pasajeros viajaban en un colectivo que había partido desde Jujuy. Estudios médicos confirmaron que habían ingerido 376 cápsulas con cocaína, con un peso total superior a cuatro kilos.

Personal del Escuadrón 55 “Tucumán” controló un transporte de pasajeros, sobre la Ruta Nacional N° 9 en el kilómetro 1.358. El mismo inicio su itinerario desde la provincia de Jujuy.

 

Durante el registro de la documentación de las personas, los funcionarios notaron el nerviosismo de los cuatro pasajeros, sumado a inconsistencias en los documentos presentados.

 

Ante la presunción de estar frente a un hecho ilícito. Con posibles evidencias de usar un modo de traslado de estupefacientes denominado “cápsuleros” o “mulas”, el cuál consta en que la persona ingiere dosis de la droga siendo esta acción altamente peligrosa para la salud. Los gendarmes trasladaron a los involucrados hacia el nosocomio local, donde se llevaron a cabo las placas radiográficas, las cuales arrojaron que habían ingerido cápsulas con estupefacientes.

En el Centro de Salud de la ciudad de Tucumán, quedaron bajo observación hasta realizar la evacuación. Se decomisó un total 376 cápsulas con un peso total de 4 kilos 097 gramos de cocaína.

 

Intervino el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán que dispuso el secuestro de la droga y elementos de interés para la causa. Mientras que, los ciudadanos quedaron detenidos en infracción a la Ley 23.737.

Temas:

cocaína capsulas Tucumán
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