Iba en moto, fue atacada por tres perros y ahora indemnizarán a la víctima con casi $5 millones

Una pareja propietaria de tres perros fue condenada a pagar una indemnización de casi 4,7 millones de pesos, más intereses, después de que una mujer sufriera un ataque mientras circulaba en moto por una calle de la ciudad correntina de Mercedes.

El hecho ocurrió el 24 de octubre de 2023 y terminó con la víctima internada tras sufrir una profunda mordedura en el muslo izquierdo y diversas lesiones producto de la caída.

Según trascendió, la mujer aseguró que los animales salieron repentinamente desde una propiedad ubicada cerca de la esquina de Las Carretas y Juan Pujol.

Cómo fue el ataque de los perros

De acuerdo con la denuncia, la motociclista perdió el control del vehículo cuando los tres perros comenzaron a perseguirla. En medio del ataque, uno de los animales logró morderla en la pierna izquierda y provocarle una importante lesión.

La jauría estaba integrada por un perro raza Jack Russell Terrier y dos ejemplares de crestado rodesiano, una raza de gran porte y fuerte contextura física.

La Justicia determinó que uno de estos últimos fue el responsable directo de las heridas.

Tras el episodio, la mujer debió atravesar un tratamiento médico que incluyó drenajes, antibióticos y rehabilitación kinesiológica durante ocho meses.

Qué resolvió la Justicia

El juez Civil, Comercial y Laboral de Mercedes, Gustavo René Buffil, responsabilizó completamente a los propietarios de los perros por el ataque.

En el fallo, el magistrado sostuvo que los dueños no adoptaron las medidas necesarias para evitar que los animales circularan libremente por la vía pública.

Además, destacó que la vivienda no contaba con un cerco perimetral adecuado para impedir la salida de los canes.

“Si los demandados hubieran adoptado las normas de seguridad pertinentes respecto a su perro, el hecho ilícito no se hubiera producido”, sostuvo el juez. La resolución también remarcó que el riesgo se agravó porque los animales actuaron en jauría.

Las secuelas que sufrió la víctima

Producto del ataque de los perros, la mujer sufrió una incapacidad parcial y permanente vinculada tanto a las cicatrices como al dolor crónico en la rodilla izquierda tras la caída de la moto.

Las pericias establecieron un 1% de incapacidad estética y un 4% de incapacidad por síndrome doloroso postraumático. El magistrado también consideró el daño moral generado por el episodio, especialmente el temor, la angustia y la inseguridad que la víctima manifestó después del ataque.

En ese sentido, el fallo resaltó que la experiencia afectó no sólo su salud física, sino también su integridad emocional y su tranquilidad cotidiana. La sentencia quedó firme debido a que no fue apelada por las partes involucradas.