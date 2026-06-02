A 9 días del Mundial, la Selección argentina comenzó su preparación para defender la copa

La Selección argentina realizó este lunes su primer entrenamiento en Kansas, Estados Unidos, donde comenzó oficialmente la preparación para el Mundial 2026. El equipo conducido por Lionel Scaloni inició los trabajos con varios jugadores afectados por molestias físicas y con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al debut del próximo 16 de junio frente a Argelia.

La práctica se desarrolló en el Compass Minerals National Performance Center, bajo temperaturas elevadas que también formarán parte de uno de los desafíos que presentará la competencia. El cuerpo técnico busca adaptar al plantel a las exigencias climáticas y físicas de un torneo que se disputará en múltiples sedes y demandará un importante desgaste.

Argentina afrontará esta Copa del Mundo desde una posición distinta a la de otras ediciones. Llegará como vigente campeona del mundo, con Lionel Messi como principal referente y con una estructura consolidada que le permitió conquistar los títulos más importantes durante los últimos años.

La recuperación de los futbolistas, una prioridad

Uno de los principales trabajos del cuerpo técnico está centrado en la recuperación de varios integrantes del plantel. Entre ellos aparece Leandro Paredes, quien se recupera de un desgarro en el isquiotibial derecho.

También continúa bajo seguimiento Emiliano "Dibu" Martínez, que arrastra una fractura en un dedo de la mano izquierda, además de Nico Paz, afectado por una molestia en la rodilla.

A la lista se suman Cristian Romero, Julián Álvarez, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, quienes también presentan diferentes inconvenientes físicos que son monitoreados por el cuerpo médico.

Dos amistosos antes del debut

Antes del estreno mundialista, la Selección argentina disputará dos encuentros amistosos que servirán para evaluar variantes y administrar cargas físicas.

El primero será el sábado 6 de junio frente a Honduras, en College Station, mientras que el segundo se jugará el martes 9 ante Islandia, en Auburn.

Para Scaloni, estos compromisos serán fundamentales para observar el estado de los futbolistas, repartir minutos y ajustar los últimos detalles antes del comienzo de la competencia oficial.

El camino de Argentina en la fase de grupos

La Albiceleste debutará el martes 16 de junio frente a Argelia. Posteriormente se medirá con Austria el lunes 22 y cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania.

Si bien en los papeles se trata de una zona accesible para el campeón del mundo, dentro del plantel mantienen la cautela ante un torneo que estrenará un formato ampliado de 48 selecciones y más instancias eliminatorias.

La experiencia acumulada por el grupo aparece como uno de los principales respaldos de Argentina. El equipo conserva una base consolidada, una identidad de juego definida y un cuerpo técnico que logró construir una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado.

Con Messi como bandera y la ilusión renovada, la Scaloneta inició en Estados Unidos el camino hacia un nuevo desafío: intentar defender la corona obtenida en Qatar y volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.