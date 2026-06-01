Renovación en River: el presidente Di Carlo confirmó que se irán 15 jugadores

La renovación en River será uno de los ejes centrales del próximo mercado de pases. Así lo confirmó el presidente del club, Stéfano Di Carlo, quien reveló que la dirigencia ya tomó la decisión de realizar una importante depuración del plantel profesional con vistas a la segunda parte de la temporada.

Stéfano Di Carlo, presidente de River. Foto: Archivo Elonce.

“Se van a ir 15 jugadores de River, ya lo decidimos”, afirmó el dirigente al referirse a los cambios que se implementarán en el equipo. La declaración generó un fuerte impacto entre los hinchas y abrió una etapa de especulaciones sobre quiénes podrían abandonar la institución en los próximos meses.

La medida forma parte de un proceso de evaluación interna impulsado por la dirigencia tras una campaña que dejó sensaciones encontradas. Si bien el equipo consiguió resultados importantes en distintos momentos del año, el rendimiento futbolístico estuvo por debajo de las expectativas que históricamente rodean al conjunto de Núñez.

Un plantel que será reestructurado

Desde la conducción del club consideran que el actual plantel cuenta con una cantidad elevada de futbolistas y entienden que una reducción permitirá optimizar recursos, facilitar la llegada de refuerzos y aumentar la competitividad interna, publicó NA.

Di Carlo reconoció que la dirigencia comparte parte de las preocupaciones expresadas por los simpatizantes. “Somos los primeros en entender la complejidad del momento”, sostuvo el presidente al analizar la actualidad deportiva del equipo.

Maxi Salas es uno de los futbolistas "prescindibles".

En ese sentido, explicó que ya se trabaja en la conformación del plantel que afrontará los próximos desafíos. La intención es combinar la salida de varios jugadores con la incorporación de futbolistas que aporten jerarquía y variantes para el cuerpo técnico.

Aunque evitó mencionar nombres, las declaraciones alimentaron los rumores sobre distintos integrantes del plantel que durante los últimos meses perdieron protagonismo o quedaron relegados en la consideración del entrenador.

Refuerzos y nuevos objetivos

La dirigencia también dejó en claro que la depuración del plantel no será una medida aislada. Paralelamente, el club avanzará en la búsqueda de incorporaciones para fortalecer sectores específicos del equipo.

“River se va a reforzar, eso es un hecho”, aseguró Di Carlo al referirse a la planificación deportiva para el próximo semestre. El objetivo es conformar un plantel más equilibrado y competitivo para afrontar los compromisos nacionales e internacionales.

La llegada de nuevos jugadores aparece como una prioridad para sostener las aspiraciones deportivas de una institución que siempre está obligada a pelear por títulos. En ese marco, la dirigencia considera que las bajas permitirán liberar espacios y recursos para concretar nuevas incorporaciones.

Otamendi, la primera señal del nuevo proyecto

Las declaraciones del presidente se conocieron pocos días después de que River concretara uno de los movimientos más resonantes del mercado con la contratación de Nicolás Otamendi. El defensor campeón del mundo se convirtió en uno de los refuerzos más importantes del fútbol argentino y representa una clara muestra de la estrategia que busca desarrollar el club.

Nicolás Otamendi. Foto: Archivo Elonce.

La incorporación del experimentado zaguero refleja la intención de sumar futbolistas de trayectoria internacional que puedan aportar liderazgo y calidad dentro del campo de juego.

Con la llegada de Otamendi como punto de partida y una lista de salidas ya definida, River se prepara para afrontar un mercado de pases que promete ser uno de los más movidos de los últimos años. La dirigencia apuesta a una renovación profunda con el objetivo de potenciar al equipo y recuperar el protagonismo que exige la historia del club.