Se juega el Nacional de Clubes de futsal femenino en el Parque Berduc

REDACCIÓN ELONCE
Con la participación de 16 equipos provenientes de distintos puntos de Argentina, comenzó este lunes en el Parque Berduc de Paraná uno de los torneos más importantes del calendario nacional de futsal femenino, supo Elonce.
Con la participación de 16 equipos provenientes de distintos puntos de Argentina, comenzó este lunes en el Parque Berduc de Paraná uno de los torneos más importantes del calendario nacional de futsal femenino. La competencia reúne a destacados clubes del país y otorga la clasificación a la División de Honor, la máxima categoría de la disciplina.
En ese sentido, la presidenta de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón, Débora Ramírez, destacó a Elonce la relevancia del certamen y el esfuerzo realizado para concretar la organización del evento en la capital entrerriana.
“La verdad que desde la asociación estamos muy contentos. Estamos recibiendo la participación de 16 equipos de todo el país. Es un evento de los más importantes a nivel nacional en cuanto a futsal porque reúne a los clubes más importantes del país precisamente y clasifica a una División de Honor, que solamente pocos clubes tienen acceso”, señaló.
La dirigente remarcó además el sacrificio realizado por las delegaciones para llegar a Paraná. “Han hecho un esfuerzo enorme por poder llegar hasta acá desde Formosa, Corrientes, Mendoza, así que estamos arrancando con el pie derecho”, expresó.
El torneo está organizado en cuatro zonas de cuatro equipos cada una. Paraná cuenta con una importante representación a través de clubes como José Hernández, Deportivo Máquina, Neuquén, Paraná y Español, considerados entre los principales exponentes del futsal femenino.
Ramírez recordó además que Mariano Moreno, campeón de la edición anterior, no participa en esta oportunidad debido a que competirá directamente en la División de Honor durante septiembre.
Impacto deportivo y económico
Para la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón, la organización del certamen representa uno de los mayores desafíos institucionales. “Para nosotros como asociación es lo más grande que podemos organizar”, afirmó Ramírez, quien explicó que, además de la competencia deportiva, el torneo genera un importante movimiento económico en la ciudad.
“Es importante para todo el desarrollo de la ciudad, la hotelería, la gastronomía, porque todo se moviliza. Nosotros acreditamos 320 personas. Es un montón de movimiento para la ciudad que lo genera el futsal”, destacó.
La dirigente también valoró el trabajo articulado entre diferentes organismos e instituciones. “La comisión cooperadora del Parque Berduc nos dio el espacio, también el Consejo General de Educación, la Secretaría de Deportes y la Municipalidad de Paraná. Es todo un trabajo en conjunto que redunda en un beneficio para nuestra ciudad”, sostuvo.
Paraná, una potencia del futsal femenino
En el plano deportivo, Ramírez resaltó el crecimiento sostenido del futsal femenino local y los logros obtenidos en los últimos años. “Nosotros somos potencia a nivel femenino. Nuestras selecciones han salido campeonas, subcampeonas o han hecho podio en los últimos cinco años”, señaló.
Asimismo, consideró que la realización de este tipo de eventos contribuye a seguir impulsando la disciplina entre niñas y jóvenes. “Verlo en primera persona, tenerlo presente, también hace que sea exponencial el crecimiento”, afirmó.
La entrada general tiene un valor de 3.000 pesos y permite acceder a todas las jornadas del torneo. Los encuentros se disputan diariamente entre las 11.30 y las 23 horas.
Además, está previsto un acto inaugural a las 20.30, con la presencia de autoridades y la presentación oficial de todas las delegaciones participantes.
Finalmente, Ramírez invitó a las familias paranaenses a acercarse al Parque Berduc y disfrutar del espectáculo deportivo.
“Este es un deporte hermoso. No es como el fútbol tradicional porque nosotros tenemos valores muy altos aplicados acá. De la tribuna no se puede agredir, no se puede insultar. Eso está muy marcado en el futsal de la Confederación Argentina. Pueden venir con el mate, pueden venir con un sillón. Hay lugar para toda la familia y van a ver un espectáculo hermoso”, concluyó. Elonce.com