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Demoraron a dos adolescentes tras ingresar al patio de una escuela en Paraná 

Ocurrió en el Colegio Don Bosco de Paraná. Los menores, ambos de 14 años y primos entre sí, fueron localizados por la Policía luego de una denuncia que alertó sobre su presencia dentro del establecimiento.

1 de Junio de 2026
Hurto en flagrancia en escuela de Paraná
Hurto en flagrancia en escuela de Paraná

Ocurrió en el Colegio Don Bosco de Paraná. Los menores, ambos de 14 años y primos entre sí, fueron localizados por la Policía luego de una denuncia que alertó sobre su presencia dentro del establecimiento.

Dos adolescentes de 14 años fueron demorados por personal de la Comisaría Segunda de Paraná luego de ser sorprendidos dentro del predio del Colegio Don Bosco, ubicado en calle Rosario del Tala al 700.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 23 del domingo, cuando un llamado alertó a la Policía sobre la presencia de dos jóvenes que habrían ingresado al patio del establecimiento educativo.

 

Al arribar al lugar, los efectivos localizaron a uno de los menores fuera de la escuela y, posteriormente, al ingresar al patio interno, encontraron al otro adolescente.

Según se informó, uno de los jóvenes tenía en su poder una pelota de fútbol de color blanco y negro, elemento que habría sido retirado del establecimiento.

 

Tras la intervención policial, la Fiscalía en turno dispuso el traslado de ambos menores a la División Minoridad para las actuaciones correspondientes.

 

Asimismo, se ordenó el secuestro formal de la pelota hallada en poder de uno de los adolescentes.

 

Fuentes policiales indicaron que los dos menores involucrados tienen 14 años y son primos entre sí.

Temas:

Paraná Colegio Don Bosco hurto en flagrancia menores comisaría segunda
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