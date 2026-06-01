Inauguraron una muestra con obras realizadas por jóvenes y adultos con discapacidad

REDACCIÓN ELONCE
La exposición reúne trabajos de arte, reciclado y fotografía elaborados por concurrentes del Centro de Día Aprendiendo a Ser. La propuesta permanecerá abierta al público en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, registró Elonce.
La muestra de arte realizada por los concurrentes del Centro de Día Aprendiendo a Ser quedó inaugurada en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. La exposición reúne producciones elaboradas durante todo el año en talleres de arte, reciclado y fotografía, y busca acercar a la comunidad el trabajo que desarrollan jóvenes y adultos con discapacidad que asisten a la institución.
La directora del Centro de Día Aprendiendo a Ser, Analía Grochowski, explicó a Elonce que la iniciativa surgió a partir de una propuesta del equipo de trabajo con el objetivo de generar un espacio abierto al público para exhibir las producciones realizadas por los concurrentes.
“Es la primera vez que tenemos la posibilidad de hacer una muestra abierta a la comunidad y presentar los trabajos que salen de los talleres de arte, reciclado y fotografía”, destacó.
Un espacio para mostrar el trabajo de todo el año
Actualmente, el centro de día cuenta con 22 grupos de concurrentes (jóvenes y adultos con discapacidad intelectual mayores de 14 años y sin límite de edad). Allí participan de diferentes actividades vinculadas al desarrollo personal, la recreación y la producción artística.
“Los talleres tienen que ver con el arte, actividades productivas, de automantenimiento, recreativas y salidas. Son diferentes espacios que ellos tienen para desarrollarse”, explicó Grochowski.
La muestra permite visibilizar el trabajo sostenido que realizan durante todo el año junto a los orientadores, quienes acompañan los distintos procesos creativos y de aprendizaje.
Diversidad de técnicas y producciones
Quienes visiten la exposición podrán observar obras elaboradas con múltiples técnicas y materiales. Hay trabajos de reciclado, fotografía, collages, producciones manuales y propuestas que incorporan nuevas herramientas tecnológicas.
“Con diferentes técnicas, en muchos casos ellos mismos se sorprendieron de las producciones que lograron realizar. Estamos muy contentos de haber vivido junto a ellos estas experiencias nuevas”, expresó la directora.
Además de la exhibición de obras, durante la apertura los propios protagonistas participaron de actividades artísticas y compartieron con los asistentes detalles sobre los trabajos realizados.
La situación del sector
Consultada sobre la actualidad de las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad, Grochowski señaló a Elonce que el centro depende de prestaciones abonadas por obras sociales nacionales, la obra social provincial y el programa Incluir Salud.
En ese sentido, indicó que la institución sigue de cerca la situación económica del sector y las dificultades vinculadas a los tiempos de pago de las distintas coberturas. “Estamos muy atentos a la situación económica y siempre insistiendo con los pagos para poder sostener el servicio”, señaló.
La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 10 a 12 y de 14 a 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde la comunidad tendrá la oportunidad de conocer las producciones artísticas desarrolladas por los concurrentes del Centro de Día Aprendiendo a Ser.