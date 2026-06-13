Estados Unidos superó 4-1 a Paraguay en el cierre del viernes: video de los goles

Estados Unidos venció 4-1 a Paraguay en el inicio del Grupo D del Mundial 2026. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino resolvió el partido con una brillante actuación en el primer tiempo.
Estados Unidos debutó con una contundente victoria en el Mundial 2026 al derrotar 4-1 a Paraguay en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo D. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino mostró un nivel muy superior durante la primera mitad y encaminó rápidamente un triunfo que lo dejó como líder parcial de la zona.
El conjunto norteamericano golpeó temprano y aprovechó cada una de las ventajas que encontró ante una defensa paraguaya que sufrió especialmente por el sector izquierdo. Christian Pulisic fue una de las grandes figuras de la noche y resultó determinante en la construcción de los ataques.
Con este resultado, Estados Unidos sumó sus primeros tres puntos en el certamen, mientras que la selección dirigida por Gustavo Alfaro quedó en el último lugar del grupo a la espera del resto de los encuentros.
Un comienzo demoledor
La primera situación clara fue para Paraguay. Apenas iniciado el encuentro, Diego Gómez apareció por el sector izquierdo del área y sacó un remate que exigió una buena intervención del arquero Matt Freese para evitar la apertura del marcador.
Sin embargo, la respuesta estadounidense fue inmediata. A los siete minutos, Christian Pulisic desbordó por la izquierda y asistió a Weston McKennie, quien envió un pase al medio. En su intento por despejar, Damián Bobadilla terminó empujando la pelota contra su propio arco para el 1-0.
Paraguay intentó reaccionar con una jugada individual de Julio Enciso, que remató apenas desviado. También Chris Richards tuvo dos oportunidades de cabeza para ampliar la diferencia, aunque sin éxito, señaló NA.
Balogun marcó diferencias
La superioridad norteamericana se tradujo nuevamente en el marcador a los 30 minutos. Tras otra gran acción de Pulisic por la izquierda, Folarin Balogun apareció en el área y definió con precisión para establecer el 2-0.
Estados Unidos continuó dominando y generando peligro constante. Tyler Adams estuvo cerca de convertir el tercero, pero se encontró con una buena respuesta del arquero Orlando Gill.
Cuando se jugaba el tiempo agregado de la primera etapa, Balogun volvió a aparecer. El delantero recibió un pase filtrado, enganchó hacia su pierna izquierda y sacó un remate espectacular que se metió en el ángulo para decretar el 3-0. El resultado reflejaba con justicia la diferencia entre ambos equipos en una primera mitad en la que Estados Unidos fue ampliamente superior.
Paraguay reaccionó, pero no alcanzó
En el complemento, el conjunto local bajó la intensidad y comenzó a administrar energías. Esa situación permitió que Paraguay encontrara más espacios y tuviera mayor protagonismo con la pelota.
Diego Gómez volvió a generar peligro con un remate que se desvió en Tim Ream y salió al córner. Más adelante, el seleccionado sudamericano consiguió el descuento gracias a una buena combinación ofensiva.
Tras un envío largo del arquero Orlando Gill, Miguel Almirón asistió a Julio Enciso, quien abrió el juego hacia la izquierda para Mauricio Magalhaes. El mediocampista definió con un potente zurdazo cruzado y marcó el 3-1 a los 27 minutos del segundo tiempo. Pese al gol, Paraguay no logró sostener una presión constante y volvió a sufrir cada vez que Estados Unidos aceleró en ataque.
Reyna cerró la goleada
A medida que avanzó el partido, el equipo de Pochettino volvió a generar situaciones. Malik Tillman tuvo una ocasión clara tras un error defensivo paraguayo, aunque Orlando Gill evitó una nueva caída de su arco.
También Ricardo Pepi estuvo cerca de convertir luego de un centro atrás de Timothy Weah, pero su remate se fue desviado. Finalmente, cuando se jugaba el séptimo minuto de descuento, Giovanni Reyna selló la goleada. El delantero recibió tras una buena combinación colectiva y definió con el borde externo del pie derecho para colocar la pelota junto al poste y establecer el definitivo 4-1.
Con esta victoria, Estados Unidos dio un paso importante en el Grupo D y llegará con confianza a su próximo compromiso frente a Australia. Paraguay, por su parte, buscará recuperarse cuando enfrente a Turquía en una segunda fecha que puede resultar decisiva para sus aspiraciones de clasificación.