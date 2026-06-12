Paraná conmemoró los 130 años del nacimiento de Juan L. Ortiz

Con poesía y música, la capital provincial homenajeó al autor entrerriano en el Centro Cultural que lleva su nombre. La intendenta Rosario Romero compartió la lectura de uno de sus textos y al evocar su legado sostuvo: “Es un valor entrerriano que tiene una dimensión extraordinaria".
“Es un poeta que fue reconocido por los más grandes del país. Le cantaba a lo nuestro, al modo entrerriano, a la sencillez de nuestra provincia, a su paisaje ondulado y a su gente. En Paraná vivió muchos años, lo conocí y lo veía en la zona del Parque”, expresó la intendenta Rosario Romero para reivindicar la obra de Juan L. Ortiz.
El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, se refirió a la importancia de celebrar la literatura del escritor gualeyo y su aporte a la cultura entrerriana. “Juan L. fue un observador de la naturaleza. Celebrar al poeta en este recuperado centro cultural es un doble homenaje para apropiarnos de este espacio, en un lugar estratégico de la ciudad, y elevar su poesía”.
Magalí Serroels de Alfaro, vecina de Paraná que leyó uno de los textos del poeta, rescató la figura del escritor: “Juan L. siempre fue un referente y ha estado muy cerca de los que estudiamos literatura”.
Durante la jornada se presentaron Las Jabalindas, ensayo performático sonoro, propuesta de Be Céspedes y Victoria Roldán. El cierre se realizó con el espectáculo La orilla infinita, recital de Seba Macchi que recorrió musicalmente el universo sensible de Juanele.
Las actividades continúan este viernes. A las 19 hs se realizará una lectura abierta de poemas de Juan L. Ortiz, con invitación a la comunidad para compartir textos y fragmentos de su obra; y a las 20.30, Chango Pirola presentará Juaneleanas, un recital músico-poético inspirado en el universo del autor.
Participó de la actividad el coordinador del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Fernando Kosiak.