El imputado por el crimen del adolescente en arroyo Antoñico dijo que lo hizo "para defenderse"

Paraná continúa conmocionada por el crimen del adolescente hallado sin vida en el arroyo Antoñico. Este viernes se confirmó la identidad de la víctima y se avanzó en la situación judicial del único imputado, quien quedó detenido con prisión preventiva.

Se trata de Francisco Luciano Agustín Martínez, de 17 años, domiciliado en calle Casiano Calderón y República de Siria. Su cuerpo fue encontrado el jueves por la mañana en inmediaciones del puente Eva Perón, tras el alerta de vecinos que advirtieron la presencia del cadáver entre las malezas y el cauce del arroyo.

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Avances en la investigación y detención del sospechoso

La investigación, encabezada por la fiscal Paola Farinó, logró un rápido avance con la detención del principal sospechoso, Lautaro Vázquez, quien fue localizado poco después del hecho con una herida cortante en el cuello.

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El joven permanecía internado en el Hospital San Martín bajo custodia policial hasta recibir el alta médica. Posteriormente fue trasladado a Tribunales, donde se realizó la audiencia de imputación.

Durante la misma, la fiscal solicitó 60 días de prisión preventiva al considerar el riesgo de entorpecimiento de la investigación, mientras que la defensa pidió 30 días de arresto domiciliario.

Finalmente, el juez de Garantías Elvio Garzón resolvió dictar 45 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, bajo la carátula de homicidio simple.

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Además, el magistrado dispuso que “no se difunda ningún tipo de imagen del único sospechoso”, debido a que en los próximos días se realizará una rueda de reconocimiento con testigos.

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La versión del imputado: “Actué en defensa personal”

Durante la audiencia, Lautaro Vázquez declaró ante la fiscal y aseguró que actuó en legítima defensa, según informó Reporte100.7.

“Actué en defensa personal”, sostuvo, al tiempo que relató que la víctima lo atacó con un cuchillo “prácticamente sin mediar palabras” y le provocó una herida en el lado izquierdo del cuello.

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Según su versión, ambos se habían conocido durante la madrugada en un drugstore de calle Ameghino y luego se dirigieron hacia la zona del barrio Las Flores. En ese contexto, afirmó que el adolescente “le manifestó que tenía intenciones de matar a alguien” antes de atacarlo.

El imputado indicó que logró desarmarlo tras un forcejeo y que utilizó el mismo cuchillo para defenderse.

Dudas de la Fiscalía y resultados de la autopsia

Sin embargo, la fiscal Farinó puso en duda el relato del acusado, al señalar que brindó distintas versiones sobre cómo se produjo la herida en su cuello.

Además, los resultados de la autopsia contradicen parcialmente su versión. Según los informes preliminares, el cuerpo del adolescente presentaba múltiples heridas de arma blanca. En ese sentido, se confirmó que la víctima recibió al menos 15 puñaladas, de las cuales tres resultaron mortales, lo que evidencia la extrema violencia del ataque

En las primeras horas de la investigación, incluso se había profundizado la incertidumbre ante la falta de familiares que se acercaran a reclamar el cuerpo o aportar información, situación que se resolvió con la identificación del joven.